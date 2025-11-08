Grmoja: "Zamislite da se u Izraelu predstavlja izložba nacističkih ideologa"

Most je u subotu dobio novog predsjednika Nikolu Grmoju nakon 13 godina vodstva Bože Petrova. Novi predsjednik Mosta u studiju Dnevnika Nove TV razgovarao je s reporterkom Petrom Buljan.

Grmoja je na početku rekao da osjeća veliku odgovornost. "Svaki put očekujete pobjedu, bude poraz pa budete nezadovoljni. Sad sam znao što očekivati. Most je politička opcija koju sam osnivao, sad je odgovornost još veća za Most i za sve što smo dosad radili kao i prema svim ljudima koji ga podupiru", rekao je Grmoja.

Otkrio je i što si najviše zamjera: "Sebi najviše zamjeram što nismo više radili na terenu, lako je biti general poslije bitke, ali bojali smo se nekako otvoriti, primati ljude na terenu, ali smo možda zato i opstali. Treba riskirati u životu, Hrvatska je u takvu stanju da se više ne treba bojati nego se skroz izložiti. Ne smije stranka biti ispred interesa Hrvatske, trebamo staviti Hrvatsku na prvo mjesto, a s Mostom što bude. Most je samo alat da učinimo život boljim za ljude u Hrvatskoj."

Rekao je kako se nude kao suverenistička opcija jer smatra da to Hrvatskoj treba. "Istanbulska konvencija je dobar primjer na kojemu je Most započeo svoju suverenističku transformaciju. Ali ne opcija nekakvih bukača, nego intelektualna opcija koja je svjesna da treba poštovati svakog čovjeka neovisno o njegovim uvjerenjima", kazao je.

Upitan prepisuje li od Domovinskog pokreta koji je obećavao da se iz državnog proračuna neće financirati Novosti, Grmoja kaže da su i oni to govorili:"Ne može se iz državnog proračuna financirati nešto što udara na same temelje hrvatske države."

Na pitanje je li mu normalno da ljudi u fantomkama prekidaju kulturne programe odgovorio je protupitanjem: "Je li normalno da se u Zagrebu na isti dan kad je pokopan naš branitelj čiji su posmrtni ostaci pronađeni nakon 34 godine dovodi izložba gdje se predstavlja ostavština jednog od suautora zloglasnog SANU dokumenta koji je odgovoran za velikosrpsku agresiju na Hrvatsku i BiH?".

Tvrdi pritom da definitvno nije za zabrane: "Ali isto tako nisam da za to da se takve stvari financiraju iz državnog proračuna. Tu izložbu je financiralo Ministarstvo kulture i medija te Vlada. Ja nikad neću podržati bilo kakvo nasilje prema bilo kome, ali ću isto tako braniti one temeljne vrijednosti na kojima je nastala hrvatska država."

Poručio je i kako mu je nevjerojatno da su na toj izložbi bile saborske zastupnice Sandra Benčić i Ivana Kekin i da o tome nitko ne postavlja pitanja. "Zamislite da u Izrelu bude prestavljanje izložbe nacističkog ideologa", rekao je ustvrdivši kako je to "ekvivalent".

Komentirao je i okrugli stol o Jasenovcu u Saboru te rekao da povijesne znanosti nema bez revizionizma i novih saznanja te da hrvatski narod želi istinu.

Cijeli razgovor pogledajte u videu