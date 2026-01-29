FOTO Policija upala u kuću na istoku Hrvatske: Zatekli dva dobro opremljena laboratorija za drogu

Policija je temeljem naloga Općinskog suda u Osijeku u srijedu obavila pretragu doma u Dardi i drugih prostorija kojima se koristi 42-godišnji Osječanin.

Tijekom pretrage su pronađena i oduzeta dva laboratorija za unutarnji uzgoj marihuane sa svom potrebnom opremom za rast biljaka, kao što su lampe, ventilatori i drugo.

Također su pronađene dvije precizne digitalne vage, biljka cannabis s cvjetovima te PVC vrećica s 24 grama amfetamina, potvrdila je PU osječko-baranjska.

Provedeno je kriminalističko istraživanje, a zbog sumnje u neovlaštenu proizvodnju i promet drogama, protiv osumnjičenog slijedi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.

Foto: PU osječko-baranjska

