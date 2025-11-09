FOTO Održan prosvjed protiv stranih radnika: Govorilo se o COVID plandemiji, žigu zvijeri, Atlantidi...

Na splitskoj se rivi danas održao drugi prosvjed u dva dana. Nakon velikog subotnjeg prosvjeda Torcide, Udruga za bolju Hrvatsku organizirala je prosvjed protiv stranih radnika pod nazivom "Ne zamjeni stanovništva – Spasimo Dalmaciju u roku! Migranti i strani radnici trn su u oku!".

Za razliku od jučerašnjeg prosvjeda, danas se ondje okupila malo ljudi. Nakon što je na početku puštena himna, organizator skupa Ronaldo Barišić pred prisutnima je uzviknuo "Hrvatska Hrvatima!", a potom pročitao deset zahtjeva udruge, među kojima se ističe traženje povratka kvota za strane radnike.

Na splitskoj rivi održan prosvjed protiv stranih radnika - 1 Foto: Nikola Vilic/Cropix

Na splitskoj rivi održan prosvjed protiv stranih radnika - 2 Foto: Nikola Vilic/Cropix

U svom govoru Barišić je poručio da "hrvatski branitelji nisu ginuli za Nepalce, Pakistance ili Indijce" te pozvao na veću brigu za zapošljavanje domaćeg stanovništva i povratak Hrvata iz iseljeništva, izvijestila je Dalmacija danas.

"Vrijeme je da se posvetimo zapošljavanju hrvatskih ljudi i povratku hrvatskih ljudi iz iseljeništva. Tko snosi odgovornost za to što više od pet milijuna Hrvata živi u iseljeništvu, a 3,8 milijuna u Hrvatskoj? Tko je odgovoran za uvoz 150 tisuća stranih radnika? Je li ovo smišljeni plan zamjene stanovništva? Ako se ovako nastavi, ući će 400 tisuća stranih radnika u zemlju", poručio je.

Na splitskoj rivi održan prosvjed protiv stranih radnika - 3 Foto: Nikola Vilic/Cropix

Na splitskoj rivi održan prosvjed protiv stranih radnika - 4 Foto: Nikola Vilic/Cropix

Govor je održao i dopredsjednik udruge "Hrvatski ratnik" Petar Jankov, koji je spomenuo "COVID plandemiju", "repopulaciju stanovništva", "žig zvijeri" i "pad Atlantide".

"U COVID pandemiji su vlasti u suradnji sa svjetskim sotonistima počele trovati naš narod. Izdali su u biti sve. Pod broj jedan izdali su dragoga Boga. Cijepili su na direktan, ne indirektan način ogroman broj ljudi, trovali su ih. Cjepivo protiv COVID-a u biti nije cjepivo, nego biološko oružje", ustvrdio je.

"Njima su zapadne vrijednosti, takozvane vrijednosti, u biti čisti sotonizam, izvršile agresiju na Bliskom istoku, kompletnoj Aziji. I to rade od pada Atlantide. To je jedan nenormalni plan iz naše perspektive, ali njima je normalan. Zato što je njima agenda stvoriti svijet sa 500 milijuna robova i da oni vladaju", dodao je.

Na splitskoj rivi održan prosvjed protiv stranih radnika - 5 Foto: Nikola Vilic/Cropix

Na splitskoj rivi održan prosvjed protiv stranih radnika - 6 Foto: Nikola Vilic/Cropix

Najavio je će kroz nekoliko godina biti uveden novi svjetski poredak.

"Uvest će digitalnu valutu, iliti ga žig zvijeri u desnu ruku ili na čelo. Zašto? Zato što je to praktično. Tko to ne bude imao, neće moći ni kupiti ni prodati ni trgovati", zaključio je Jankov.

Na splitskoj rivi održan prosvjed protiv stranih radnika - 7 Foto: Nikola Vilic/Cropix