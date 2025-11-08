Torcida poslala poruku i s tribina: "Hrvatska već vidje svakojakih čuda, al’ ne nađe štrika za toliko Juda"

Navijači splitskog Hajduka danas su u Splitu predvodili prosvjed povodom uhićenja maskiranih muškaraca koji su upali na Dane srpske kulture u Gradskom kotaru Blatine - poruke su poslali i s Poljuda, gdje su domaćini pobijedili Osijek s 2-0.

Torcida je prvo na početku utakmice podignula koreografiju s transparentom "Od osnutka do sada, Torcida je avangarda" povodom 75. rođendana navijačke skupine, a nakon toga su spomenuli i jednog od najznačajnijih hrvatskih pisaca moderne.

"Hrvatska već vidje svakojakih čuda, al’ ne nađe štrika za toliko Juda", poručila je Torcida, citirajući Antuna Gustava Matoša.

Matoš je time nekoć kritizirao Hrvate, smatrajući da, za razliku od ostalih zemalja, preblago postupaju prema "izdajicama naroda".

Potporu Torcidi dali su i navijači Osijeka natpisom: "Kohorta uz Torcidu i branitelje".