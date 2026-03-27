FOTO Obitelj sa četvero djece zapela u snijegu, ostali i bez goriva

U četvrtak u večernjim satima HGSS je zaprimio dojavu MUP-a o ženskoj i muškoj osobi i četvero djece s kojima rodbina nije mogla uspostaviti kontakt. Obitelj se vozila iz Like prema Plaškom, kroz slabo naseljeno područje mjestimice bez mobilnog signala, zbog čega nije bilo poznato gdje se točno nalaze.

Ubrzo nakon 21 sat u akciju je pozvano 14 članova stanice koji su, zbog loših vremenskih uvjeta, odmah krenuli na teren. Prema informacijama vozača ralice, vozilo je viđeno na cesti Dabar - Lička Jesenica pa je potraga usmjerena na to područje.

Dva tima krenula su iz suprotnih smjerova. Jedan iz smjera Križpolja, gdje su ih osim snijega usporavala i srušena stabla, koja su uklanjali uz pomoć motorne pile. Drugi tim probijao se iz smjera Ličke Jesenice, uz pomoć ralice zbog visokog snijega i nanosa.

Obitelj je pronađena u vozilu zatrpanom snijegom, koje je u međuvremenu ostalo i bez goriva. Spašavatelji su ih odmah zbrinuli, utoplili i prevezli na sigurno.

Zahvaljujući brzoj reakciji i koordinaciji sa zimskim službama, akcija je uspješno završena oko 1:30 povratkom spašavatelja u stanicu.