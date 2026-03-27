VIDEO Vjetar im odnio cijeli krov: "Ko frizbi je letjelo, muž je rasjekao arkadu. A onda je i zatreslo, baš jako"

"Cijeli krov nam je odnijelo. Ko frizbi je letjelo. Imam 58 godina, ali ovako nešto fakat nikad, ali nikad nisam vidjela", ispričala nam je čitateljica čija je obitelj tijekom noći na petak proživljavala pravu dramu, a posljedice će osjećati još dugo.

Njihova se kuća nalazi na zagrebačkoj Dotrščini, ispod Markuševca, na prilično nezgodnom mjestu što se tiče sjevernog vjetra. "Sve što puše sa Sljemena ide ravno preko nas. Tako je bilo i sinoć, ali gore nego ikada prije", kaže nam čitateljica koju je u noći probudio glasan udarac.

"Negdje iza 1 sat u noći začuo se glasan tresak. Nismo znali je li nešto palo na kući, a van nismo mogli zbog tog vjetra. Kroz prozor smo vidjeli prvi dio krova koji se odlomio i glasno lupao po fasadi i prozorima. Uskoro je otišao i drugi, a u noći nam je odletio i cijeli komad od 10 metara. A zvukovi... to vam je bilo kao u najgorim filmovima apokalipse. Još je u cijeloj toj strci muž pao i razbio arkadu", priča nam čitateljica.

Olujni vjetar odnio krov s kuće na zagrebačkoj Dotrščini - 1 Foto: Čitatelj/DNEVNIK.hr

Kao da sve to nije bilo dovoljno - u noći se dogodio i potres. "Šlag na torti je onda bio i taj potres koji je zatresao u 2:40. Baš se jako osjetio", ispričala nam je.

Problem je što jak vjetar ne prestaje, a kako su po gradu letjeli i drugi krovovi bit će teško doći do majstora. "Zovemo ih cijelo jutro. Svjesni smo da sad dva dana nećemo uspjeti ništa, dok se vjetar ne smiri, ali bar da dođemo do nekoga tko bi nam mogao pomoći", kaže nam čitateljica čija obitelj procjejuje da će ih popravak 100 m2 krova stajati najmanje 20 tisuća eura.