Buja kupovina s kineskih internetskih trgovina: EU uvela fiksne carine na sve pakete!

Kozmetika za 80 centi, igračke 3 eura, odjeća za 5. Uz ultra niske cijene, kupovanje na kineskim stranicama uzelo je maha.



"Isplati se više nego kupovati u fizičkim trgovinama. Više manje sam naručivala maskice za mobitele, nešto kozmetike, nakita", ispričala je Matea.

"Često naručujemo van Hrvatske i ovisi - nekad sam bila baš zadovoljna i bili su kvalitetni proizvodi, a ponekad baš i ne", rekla je Kristina.

Europska unija kreće u obračun s jeftinom robom - 3 eura carine naplaćivat će se na svaki paket iz trećih zemalja ispod 150 eura vrijednosti. Rang u koji spada više od 90 posto paketa.

"Potpuno je nemoguće organizirati sustav u kojem će se svaki taj paket provjeriti i vidjeti je li odgovara sigurnosnim standardima EU. Radi se o nelojalnoj konkurenciji prema našim proizvođačima, jer proizvođači iz trećih zemalja često ne poštuju stroga pravila i samim time imaju puno jeftinije proizvode", objasnila je Biljana Borzan, zastupnica u Europskom parlamentu.

Prema procjenama, svakog dana u Europu uđe 12 milijuna takvih paketa. U prošloj godini ta se brojka popela na 4 milijarde i 600 milijuna - čak 146 paketa po sekundi.

Putuju i preko drugih zemalja pa ih je i više. Da je takvo stanje dugoročno neodrživo, ističe i ekonomski stručnjak.



"Krajnji cilj je da se smanji ta potrošnja, od toga imaju koristi i potrošači i okoliš i ekonomija, dogodit će se da će se i unutar EU početi proizvoditi proizvodi sličnih obilježja, stvoriti nova radna mjesta", rekao je Damir Novotny.

Od konkurencije - do sigurnosti. Jesu li jeftina maska za mobitel ili igračka opasni za zdravlje, malo tko se pita dok naručuje po niskim cijenama.

"Nemoguće je da potrošač zna je li proizvod koji je kupio u skladu s našim zakonima. U 19 država članica potrošačke udruge su se žalile Europskoj komisiji da se radi o toksičnim proizvodima, opasnim za zdravlje u svakom pogledu", nadodala je Borzan.

Carine bi trebale zaživjeti od srpnja iduće godine, dok se u međuvremenu radi na trajnijem rješenju. U praksi će ih ipak - platiti potrošači.