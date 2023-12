Hripavac se rapidno širi Hrvatskom: "Izrazito je zarazan, jedna osoba može zaraziti 15 ljudi"

Kolona vozila stvorila se i prije službenog otvaranja punkta. Počelo je drive in testiranje na hripavac.

"Pa ne dugo nekih pol sata, ali očekivala sam tako. Ma super, mislim bilo bi dobro da ima više takvih punktova s obzirom na gužve", rekla je Koraljka.

"Ne razumijem uopće čemu testiranje s obzirom da nema konkretnog lijeka i opet završavamo na antibioticima, tako da ne vidim uopće svrhu", dodala je Zvjezdana.

Punkt je otvoren kako bi se raščistila gužva koja se posljednjih dana stvarala ispred Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo - do sada jedinog punkta u Zagrebu.

Umjesto na hladnoći. Ovdje se čeka u automobilu, ali može se doći i pješice.

"U školi ja valjda zavladao škripavac pa... što je sigurno, sigurno je", istaknula je Sedina.

Gotovo da i nema gužve na testiranju u Splitu.

"Sad imamo 100 do 200 na dan, a testirali smo do sada ukupno više od 2500 ljudi i jedna četvrtina ih je pozitivna", objasnio je Vinko Zoranić, mikrobiolog.

Najviše oboljelih je i dalje među školarcima. U Dubrovniku među oboljelima većina je necijepljena.

"Cjepivo protiv hripavca niti je stopostotno, niti je doživotno, sad su u mnogim zemljama pokrenute kampanje cijepljenja adolescenata, a u nekima čak i trudnica", napomenula je Marija Radonić iz Opće bolnice Dubrovnik.

Sve kako bi se zaštitila dojenčad koja su najugroženija, a trenutno ih je 46 zaraženih.

"S obzirom da je epidemija mi smo kao dodatnu mjeru pozvali sve trudnice u drugom i trećem tromjesječju da se dođu cijepiti kako bi stvorile zaštitu, ali i kako bi zaštitile svoju buduću novorođenčad", poručila je Mirjana Lana Kosanović Ličina sa Odjela za epidemiologiju, NZJZ Andrija Štampar.

Težih slučajeva u Zagrebu nema.

"Trenutačno imamo hospitalizirano jedno dojenče koje ima hripavac i koje ne spada u skupinu teških bolesnika", kazao je Goran Tešović, infektolog.

Iz dana dan broj oboljelih je sve veći, a to će se nastaviti nekoliko tjedana. Nešto niži cjepni obuhvat tek je dio problema.

"Moramo znati da se tu pojavila i pandemija covida koja je zbog striktnih epidemioloških mjera poremetila uobičajenu cirkulaciju uzročnika hripavca tako da je zahvaćeno nekoliko generacija koje nisu imale priliku doći u kontakt s patogenom", rekao je Tešović.

Hripavac je vladao i prije, ali već dugo ne ovako. Prijavljeno je 1500 oboljelih što je najveći broj u posljednjih gotovo 50 godina.

Uživo iz ambulante obiteljske medicine javila se reporterka Dnevnika Nove TV Srna Bijuk.

"Liječnici obiteljske medicine su ti koji šalju pacijente na testiranje pa tko bi trebao ići, najbolje znaju oni", izvijestila je reporterka.

Na pitanje treba li ići na testiranje netko tko samo kašlje, Ino Kermc, liječnik obiteljske medicine je odgovorio: "Ne treba, tu bi se definitivno preporučilo svim pacijentima da se prvo jave smo liječniku obiteljske medicine koji će onda procijeniti trebaju li se ili ne testirati na hripavac".

"Hripavac obično ima dvije faze. Prva obično traje tjedan do dva i tu on izgleda kao neki blagi infekt s temperaturom to 38 stupnjeva, sa nekakvim blagim kašljem, curenjem nosa ili začepljenim nosom.

Onda nakon toga kreće ona druga faza koja je karakteristična, gdje imate taj noćni jaki kašalj, koji nekad dovodi i do povraćanja. To je izuzetno jaki kašalj i tu posumnjamo da se radi o hripavcu i tada šaljemo na testiranje, osim naravno ako je pacijent negdje u kontaktu s nekim tko ima hripavac da to znamo, onda ga šaljemo i ranije na testiranje", objasnio je.

"Hripavac je izrazito zarazna bolest, nakon ospica i covida tu je negdje. Jedna osoba može zaraziti čak i do 15 ljudi i zato nam je to veliki problem u populaciji jer se vrlo brzo širi. On je najozbiljniji za djecu do godine dana. Zbog njih se bojimo te proširenosti hripavca", kazao je Kermc.

Najugroženija su necijepljena djeca do godine dana. "Tu bi bilo jako bitno cijepit trudnice u zadnjem tromjesečju kako bi on prenijele ta antitijela na djecu koja se mogu cijepiti s navršena dva mjeseca i tako onda zaštitimo tu djecu do godine dana, gdje hripavac može dovesti do smrtnih slučajeva", poručio je Kermc.

Budući da se prenosi kapljičnim putem, hripavcem se možemo zaraziti čak i ako netko kašlje u zatvorenoj prostoriji u kojoj smo mi.

"Najviše je slučajeva među vrtićkom i školskom djecom, to su kolektivi gdje je jako teško napraviti ikakve barijere i tu se zapravo najbrže proširi infekt. Tu smo onda jako oprezni, da zaštitimo ako u obitelji ima braće i sestara koji su mlađi od godine dana, odnosno ako ima trudnica, pacijenata koji su imunokompromitirani u obitelji. Tu onda testiramo tu djecu da što prije uhvatimo bolest, onda možemo dalje liječiti sve koje trebamo", napomenuo je Kermc.

"Najviše zaraženih je među školarcima, najugroženija su dojenčad, a njih je zaraženo 46", zaključila je Bijuk.

