Poljoprivrednici blokirali ceste, izbili veliki neredi: "Radi se o preživljavanju. Ovo je kolektivna kazna"

Grčka specijalna policija ispalila je u petak suzavac na poljoprivrednike koji su pokušavali blokirati glavnu pristupnu cestu međunarodnoj zračnoj luci u Solunu. Prosvjedi su eskalirali zbog kašnjenja u isplati poljoprivrednih subvencija koje podupire Europska unija.
Ljutiti poljoprivrednici rasporedili su tisuće traktora i drugih poljoprivrednih vozila na graničnim prijelazima i ključnim točkama uz autoceste diljem zemlje, povremeno zaustavljajući promet i prijeteći potpunom blokadom cesta, kao i zračnih i pomorskih luka.
Prosvjedi poljoprivrednika u Grčkoj - 5
Između 200 i 300 poljoprivrednika s više od 100 traktora blokiralo je jednu od cesta u blizini zračne luke u sjevernom gradu Solunu. Manja skupina koristila je traktore u pokušaju probijanja policijskog kordona i blokiranja glavne pristupne ceste zračnoj luci, što bi spriječilo putnike da uđu ili izađu iz objekta, prenosi euronews.
Prosvjedi poljoprivrednika u Grčkoj - 3
Poljoprivredne barikade na sjevernim granicama zemlje s Bugarskom, Turskom i Sjevernom Makedonijom već su otežale promet, uzrokujući zastoje teretnih vozila. Kašnjenje isplata poklopilo se s vladinim istragama nakon otkrića lažnih zahtjeva za poljoprivredne subvencije EU.
Prosvjednici tvrde da odgode predstavljaju kolektivno kažnjavanje, ostavljajući poštene poljoprivrednike u dugovima i onemogućavajući im da zasade svoja polja za sljedeću sezonu. Grčki poljoprivredni sektor ove je godine također pogođen izbijanjem kozjih i ovčjih boginja koje su dovele do masovnog klanja stoke.
Vlada otvorena za razgovore
"Prosvjedujemo na ulici, a trebali bismo sijati. Bankrotirali smo", rekao je poljoprivrednik Vasilis Mavroskas.
Prosvjedi poljoprivrednika u Grčkoj - 1
Nemogućnost sadnje usjeva imat će domino učinak na opskrbu hranom u gradovima, rekao je. "U ovom trenutku radi se o preživljavanju. Ako prestanem proizvoditi, zamislite što će se dogoditi za stolom urbanih središta. Apeliramo na društvo da nam se pridruži."
Michalis Chrisochoidis, ministar javnog reda, izjavio je ovog tjedna da je vlada i dalje otvorena za razgovore s vođama prosvjeda, ali je upozorio da neće tolerirati zatvaranje glavnih tranzitnih točaka. Christos Tsilias, potpredsjednik sindikata poljoprivrednika u Solunu, pozvao je javnost da podrži zahtjeve poljoprivrednika i izvrši pritisak na vladu da isplati sredstva.
Prosvjedi poljoprivrednika u Grčkoj - 4
"Trenutno ravnice Soluna (i obližnjih područja) Halkidikija nisu zasađene", rekao je. "Nemamo novca za kupnju sirovina, poput sjemena i gnojiva."
Prosvjedi poljoprivrednika uobičajeni su u Grčkoj, a slične blokade u prošlosti ponekad su tjednima prekidale sav cestovni promet između sjevera i juga zemlje. Skandal sa subvencijama doveo je do ostavke pet visokih vladinih dužnosnika u lipnju i postupnog zatvaranja državne agencije koja se bavila poljoprivrednim subvencijama.
Deseci ljudi uhićeni su zbog navodnog podnošenja lažnih tvrdnji kao odgovor na istragu koju je vodilo Ured europskog javnog tužitelja (EPPO). Tijekom preliminarne istrage, oko 324 osobe identificirane su kao primatelji subvencija u ukupnom iznosu od 19,6 milijuna eura, prema EPPO-u. Neovisno tijelo EU-a koje se bavi financijskim kriminalom krajem listopada izjavilo je da je istraga povezana sa "sustavnom shemom prijevare subvencija velikih razmjera i aktivnostima pranja novca".