Poljoprivrednici blokirali ceste, izbili veliki neredi: "Radi se o preživljavanju. Ovo je kolektivna kazna"

Grčka specijalna policija ispalila je u petak suzavac na poljoprivrednike koji su pokušavali blokirati glavnu pristupnu cestu međunarodnoj zračnoj luci u Solunu. Prosvjedi su eskalirali zbog kašnjenja u isplati poljoprivrednih subvencija koje podupire Europska unija.

Ljutiti poljoprivrednici rasporedili su tisuće traktora i drugih poljoprivrednih vozila na graničnim prijelazima i ključnim točkama uz autoceste diljem zemlje, povremeno zaustavljajući promet i prijeteći potpunom blokadom cesta, kao i zračnih i pomorskih luka.

Prosvjedi poljoprivrednika u Grčkoj - 5 Foto: Afp

Između 200 i 300 poljoprivrednika s više od 100 traktora blokiralo je jednu od cesta u blizini zračne luke u sjevernom gradu Solunu. Manja skupina koristila je traktore u pokušaju probijanja policijskog kordona i blokiranja glavne pristupne ceste zračnoj luci, što bi spriječilo putnike da uđu ili izađu iz objekta, prenosi euronews.

Prosvjedi poljoprivrednika u Grčkoj - 3 Foto: Afp

Poljoprivredne barikade na sjevernim granicama zemlje s Bugarskom, Turskom i Sjevernom Makedonijom već su otežale promet, uzrokujući zastoje teretnih vozila. Kašnjenje isplata poklopilo se s vladinim istragama nakon otkrića lažnih zahtjeva za poljoprivredne subvencije EU.

Prosvjednici tvrde da odgode predstavljaju kolektivno kažnjavanje, ostavljajući poštene poljoprivrednike u dugovima i onemogućavajući im da zasade svoja polja za sljedeću sezonu. Grčki poljoprivredni sektor ove je godine također pogođen izbijanjem kozjih i ovčjih boginja koje su dovele do masovnog klanja stoke.