Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević proglasio Sajamske dane za vrijeme Adventa

Gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević proglasio je Advent Zagreb 2023. javnom manifestacijom, a 3., 10., 17., 24., 25., 26. i 31. prosinca 2023. te 6. i 7. siječnja 2024. sajamskim danima u sklopu manifestacije.

Time se omogućuje rad obrtnicima, a građanima i gostima Zagreba uživanje u zagrebačkom adventu koji najavljuju i prestižni svjetski mediji uključujući The Times, Mirror, Daily Mail, The Sun, Corriere della Sera, CNN i Financial Times.

Ovogodisnji Advent počinje 2. prosinca 2023. i traje do 7. siječnja 2024. godine, priopćio je Grad Zagreb.