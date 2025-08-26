Nije samo Thompson: Evo zbog čega je Gendina kći zapravo izbačena s policijske akademije

"Moja kći je bila na Policijskoj akademiji suspendirana pet godina zbog stiha 'Sve bih dao da je vidim ponosnu i lijepu kao u snovima', ali je pravomoćno oslobođena", rekao je za Dnevnik Nove TV Nediljko Genda, predsjednik Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Benkovac i organizator prosvjeda protiv benkovačkog festivala "Nosi se“ koji je u konačnici i odgođen.

Genda je branio svoju kćer, Emilly Genda, od prozivki da njezin otac pod krinkom Domovinskog rata zabranjuje kulturne festivale dok ona okolo pjeva Cecine pjesme.

Međutim, ispostavilo se da ono što govori Genda nije u potpunosti točno, a ovo nije ni prvi put da brani svoju kćer javno.

Naime, u srpnju 2021. godine na Policijskoj akademiji u Zagrebu izbila je afera zbog objave video snimke na kojoj polaznici plešu Užičko kolo. Tada je akademija priopćila da su isključili 19-godišnju djevojku (iz Osječko-baranjske županije) koja je "inicirala snimanje i objavu navedene snimke".

Tada se ta afera počela povezivati s još jednim slučajem na Policijskoj akademiji, ali iz 2019. godine kada je također izbačena polaznica, 19-godišnjakinja.

Nediljko Genda objavom na Facebooku potvrdio je da se radi o njegovoj kćeri.

"Dragi prijatelji, prosudite sami, tko vlada na policijskoj akademiji, pročitajte tekst i cura koja se spominje u tekstu od prije dvije godine je moja kćer," napisao je Genda.

Da nije bilo njegova priznanja i recentnih događaja s festivalom "Nosi se" nitko ne bi danas povezao ove događaje. Prema onome što se može naći na internetu, Emilly Genda nije suspendirana zbog Thompsonova stiha.

U medijskim izvješćima o isključivanju s akademije spominjali su se inicijali Zadranke E.G., ali i još neke druge stvari.

Kako je 2021. pisao Vladimir Matijanić, pozivajući se na Ministarstvo unutarnjih poslova, djevojka je suspendirana zato što je crtala "ušato slovo U" s namjerom da povrijedi kolegicu islamske vjeroispovijesti.

"Ispostavilo se da je djevojka, barem prema onom što tvrdi MUP, išla i dalje: uz glasno reproduciranje Thompsonovih pjesama, crtala je 'ušato U', a sve to kako bi povrijedila 'dostojanstvo kolegice islamske vjeroispovijesti'. Djevojka je, navodno, bila fokusirana na provociranje kolegice muslimanke, iako je nejasno zašto simbol ustaštva ne bi provocirao i vrijeđao dostojanstvo kolegica i kolega katoličke ili pravoslavne vjeroispovijesti“, objavio je tada Index.

Protiv E.G. je podnesen optužni prijedlog Prekršajnom sudu u Zagrebu, a sud ju je proglasio krivom i kaznio novčano. Policijska akademija izrekla joj je pedagošku mjeru isključenja iz škole.