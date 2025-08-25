Vođa branitelja zbog kojih je odgođen festival: "Žele nas prikazati kao ratne zločince, a nisam ni znao da mi kći pjeva Cecu"

Odluka o održavanju festivala "Nosi se" vagala se danima. Prevagnula su saznanja o prijetnjama novog vala nasilja u slučaju nastavka manifestacije. Na prosvjed se, doznaju organizatori, spremaju i različite grupe izvan lokalnog i braniteljskog okvira pa je za njih to ipak prevelik rizik.

Tako je propao plan da se ipak sve nastavi, a odluku o odgađanju svega objavili su na Facebook stranici.

"U atmosferi gotovo ratnog stanja u kojoj država mora angažirati ozbiljne snage sigurnosti kako bi obranila pravo svojih građana na javno, legalno okupljanje, Benkovac i njegovi građani postaju žrtve, teren za demonstraciju sile onih za koje zakoni i demokratske stečevine ove zemlje ne vrijede", napisao je Juraj Aras, umjetnički direktor i organizator festivala.

Nastavljaju s riječima da to potencijalno pretvara Benkovac u bojno polje pristaša i protivnika.

"Onda program postaje nevažan, sudionici postaju nevažni, ono što se željelo reći postaje nevažno i svi možemo moliti da ne bude žrtava, da ne bude veće štete. Nadao sam se da Benkovac nije krivo mjesto za ovakav događaj, vjerujem i dalje da nije, ali trenutno ima društvenu klimu koja pogoduje zabranama, cenzuri nasilju. Sa tim se mora izboriti država ili te države neće biti", poručio je Emir Imamović Pirke, novinar, književnik, scenarist i panelist na festivalu.

Branitelji poručuju kako cijeli koncept festivala vrijeđa Domovinski rat i njih kao branitelje. Uz njih je stao i gradonačelnik Tomislav Bulić, koji smatra da su incident izazvali pojedinci.

"Mislim da je kod stvarnog organizatora prevladao razum. Jednostavno su uzavrele strasti i nema smisla. Od malog mirnog grada, koji ima ožiljke od rata, koji su još vidljivi na svakom koraku, koji ima brojne probleme, gdje imate brojne stradale hrvatske civile po svim naseljima Benkovca za koje u konačnici nitko nije odgovarao, i sad idete raditi neku predstavu. Ne znamo u suštini što ona želi poručiti i mislim da naš mali grad nije mjesto za takve festivale", napomenuo je.

Što misle Benkovčani?

Još se ne zna gdje i kad će program festivala biti realiziran, a o njemu pred kamerama ne želi govoriti mnogo Benkovčana.

"Ja, da vam budem iskrena, nisam za to, ali ljudi imaju pravo na to. Ako imaju pravo na to, neka to stav i ništa više", rekla je Joka.

"Mislim da bi trebalo bit slobodno, ja podržavam sve, svi imaju svoje", poručila je Ivana.

"Niti branim, niti podržavam. Mi smo isto svoje rekli, mi ne odustajemo jer mi smo prošli od Vukovara, Škabrnje. Ja sam branitelj Vukovara, ali tu živim. Mi njima ne branimo, oni slobodno mogu doći, mi s njima nemamo kontakta", napomenuo je Marijan.

O svemu se oglasila i ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek.

"Ja zaista želim da se sva kulturna događanja u Hrvatskoj odvijaju pod sloganom slobode. Vjerujem da smo mi kao društvo i narod sazreli da možemo uvažavati jedni druge i to se zaista odnosi na sve u našem društvu", istaknula je.

Zabrana približavanja

Želje su jedno, a realnost drugo pa je nakon prošlog sukoba petorici branitelja, na čelu s predsjednikom gradskog ogranka Udruge hrvatskih dragovoljaca Nediljkom Gendom, izrečena zabrana približavanja novinarki Meliti Vrsaljko na manje od 30 metara. Ona ih je snimala, prijavila da su je okružili, izvrijeđali pa i udarili, a da prisutna policija uopće nije reagirala.

Genda je u razgovoru s reporterom Dnevnika Nove TV Ivanom Kaštelanom objasnio neke od razloga zbog kojeg se pobunio zbog festivala.

"Film 'Mirotvorac', koji se trebao prikazati, je završena priča o pokojnom Josipu Reihlu Kiru. Istraga je završena i zna se tko su ti ljudi i što su radili. Oni hrvatske branitelje žele prikazati kao ratne zločince. Kakvi su to filmovi?", rekao je.

Kaštelan ga je podsjetio da je film već prikazan u mjestima diljem Hrvatske.

"Vjerojatno ljudi nisu znali ili ih nije zanimalo o čemu se radi. Vjerojatno trebaju malo istražiti. Pogledajte tko je Oliver Frljić. Što se mene tiče, neka to održe, ali ne da ih Grad Benkovac u tome podržava", odgovorio je.

"Moramo doći tu da pokažemo javnosti, cijeloj Hrvatskoj i njima da nisu dobrodošli s takvim predstavama u Benkovcu i u cijeloj Hrvatskoj", dodao je.

Genda je ustvrdio da su mogli održati festival i da im "ne bi dlaka s glave falila".

"Mi radimo svoj posao, a oni rade svoj", izjavio je te dodao da je odgoda festivala bila pametan potez: "Mislim da nam ne trebaju problemi, nismo tu zbog problema. Problem je što se digla prašina. Tu čak nisu ni oni toliko problematični, koliko je to Melita Vrsaljko, koja je isprovocirala branitelje i vjerujem da će to opet pokušati."

Osvrnuo se i na Facebook status u kojem je Vrsaljko napisala da njegova kći zarađuje pjevajući Cecu.

"Naravno da mi to smeta. Ja ni ne znam da ona to pjeva. Cijela Hrvatska sluša Cecu. Ja ne, ali ju cijela Hrvatska sluša", rekao je.