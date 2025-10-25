Satnik o dramatičnoj noći spašavanja: "Uvijek smo tu kad treba"

Pripadnici Hrvatskog ratnog zrakoplovstva u posljednja dva dana spasili su dva života! U noćnim uvjetima četveročlana posada u četvrtak je prevezla životno ugroženog pacijenta s Hvara u Split. Odmora za pilote nije bilo ni jučer kada su zajedno s medicinskim osobljem, također životno ugroženog pacijenta, prevezli iz Splita u Zagreb. Odmah je zbrinut i pružena mu je daljnja medicinska pomoć. Duje Voloder kao kopilot je sudjelovao na jučerašnjem letu, a dvoje iskustvo ispričao je u Dnevniku Nove TV.

"Noć je naravno teža za letenja od dana, u biti puno više utječe vjetar, kiša, naoblaka i takve stvari. Jučer je prema Zagrebu u prognozi bila naoblaka, kiša i ružno vrijeme pa nam je bitno bilo krenuti što prije da bismo stigli odraditi akciju. Hvala Bogu uspjeli smo i pacijent je sretno stigao u bolnicu", ispričao je Voloder.

Sofija Preljvukić i Duje Voloder - 3 (Foto: DNEVNIK.hr)

Dan prije drugi je pacijent vojnim helikopterom prevezen s Hvara u splitsku bolnicu.

"Kolege su isto bile tu - mislim, mi smo tu 24/7, spremni na intervencije. Taj dan medicinski helikopter nije mogao poletjeti, zvali su nas i pacijent je sretno stigao do Splita", dodao je.

Riječ je o novijim helikopterima koji su specijalizirani za medicinske letove, pa je opterećenje za vojsku nešto manje. Ranijih godina su vojni helikopteri imali i preko 2000 letova godišnje, dok su ove godine imali 66.

"Nekad je ovo bila svakodnevica, dežuranje i medicinski letovi, i po nekoliko njih dnevno. Danas imamo druge zadaće, ali smo uvijek tu. Naravno, ako nam uvjeti to dopuštaju", rekao je Voloder.

Rekao je i da su imali niz situacija kad su prevozili i trudnice - čak 30 do 40 slučajeva: "Dogodi se i da se ljudi nakon neke naše intervencije jave i izraze zahvalnost".

Ne može ih omesti ni stres, ni buka aviona koji konstanto slijeću i na obližnji splitski aerodrom. Kako je poručio Voloder, tu su kad god zatreba.