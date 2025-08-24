Drakonska pravila! Zabranjuje se sjedenje na stepenicama koje su proslavile Ibricu Jusića

Za nepridržavanje nove odluke predviđene su i novčane kazne.
"Odlučili smo, pošto želimo dodatno uvesti održivost i poštovanje povijesne jezgre, uvesti zabranu sjedenja na skalinima ispred Crkve svetog Vlaha i skalinima od Jezuita. I jedno i drugo predstavlja nemjerljivu kulturnu baštinu ne samo grada Dubrovnika nego i svijeta i mislimo da se prema njoj treba iskazivati određena razina poštovanja. Sjedenje na skalinima držimo neprimjerenim, a još ako se uz to sjedenje doda da se jedu sendviči mislimo da nije u redu", rekao je dubrovački gradonačelnik Mato Franković.
Više pogledajte u video prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Elvire Gašparović.