Drakonska pravila! Zabranjuje se sjedenje na stepenicama koje su proslavile Ibricu Jusića

Dubrovački skalini uskoro bi mogli izgubiti svoj stari sjaj. Grad najavljuje zabranu sjedenja na tim prostorima kako bi zaštitio kulturnu baštinu i omogućio nesmetan protok pješaka.

Za nepridržavanje nove odluke predviđene su i novčane kazne.

"Odlučili smo, pošto želimo dodatno uvesti održivost i poštovanje povijesne jezgre, uvesti zabranu sjedenja na skalinima ispred Crkve svetog Vlaha i skalinima od Jezuita. I jedno i drugo predstavlja nemjerljivu kulturnu baštinu ne samo grada Dubrovnika nego i svijeta i mislimo da se prema njoj treba iskazivati određena razina poštovanja. Sjedenje na skalinima držimo neprimjerenim, a još ako se uz to sjedenje doda da se jedu sendviči mislimo da nije u redu", rekao je dubrovački gradonačelnik Mato Franković.

