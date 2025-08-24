Ulazi li IDS u Vladu i je li se čuo s premijerom? "U tome nema uporišta"

Četvrtoga vikenda u kolovozu svi putevi vode u središnju Istru! Točnije - u Barban. Ove godine na jubilarnu 50. Trku na prstenac.

Među brojnom publikom i politička elita, između ostalog i v.d. predsjednik IDS-a Loris Peršurić. S njime je razgovarala reporterka Dnevnika Nove TV Lina Dollar.

Predsjednik Zoran Milanović nije došao na Trku na prstenac, međutim, došao je predsjednik Sabora Gordan Jandroković i nekoliko ministara. Reporterka ga je potvrđuje li to da IDS ulazi u vladajuću koaliciju s HDZ-om. Peršurić je to komentirao na sljedeći način.

"Njih će te morati pitati zašto je netko došao, a netko ne. Vjerojatno imaju nekih obaveza. U zadnje vrijeme što se spominje, neke potencijalne koalicije, s vremena na vrijeme budu neke spekulacije u medijima, naravno da nema nikakvih uporišta u svemu tome. IDS i dalje ostaje svoj, držimo se svojih nekih vrijednosti, regionalizmu i europskoj budućnosti. I ono što je najbitnije, cilj su nam naši građani i naša Istra. Nema koalicije."

Opovrgnuo je da se čuo s premijerom Andrejom Plenkovićem i komentirao nadolazeće unutarnje izbore u stranci.

"Mi smo sad usmjereni na unutar stranačke izbore. Cijeli proces počinje 8.9. i završava 8.11. na našem izbornom saboru. Tamo će se sve odlučiti. Ja sam se fokusirao, osim na organizaciju izbora, da cijelo naše članstvo sakupim. Uvjeren sam da sam uspio jer svaki dan na sastancima sa svim našim tijelima se okuplja sve više i više naših članova i vjerujem da su upravo to i postigli", rekao je pa odgovorio na pitanje ima li potporu članova.

"Stranka dobro diše, okupljaju se sva formalna tijela. Kad se okupi, doslovno se okupi 100 posto i to vam dovoljno govori. I ono što je meni posebno važno, svi su pozitivni, gledaju pozitivno prema budućnosti i to mi je ono najbitnije", kazao je.

Komentirao je i lokalne izbore održane u svibnju.

"Ne bih se složio da smo izgubili županiju, imamo predsjednika županijske skupštine i u opoziciji smo. U svakom slučaju, ne mogu reći da smo izgubili", rekao je.

Na pitanje treba li Borisa Miletića vratititi u stranku rekao je da to sada nije prioritet i da se o tome može pričati nakon izbora.