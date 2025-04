Vlasnici ovih automobila trebaju se javiti: Kod nekih postoji opasnost od požara i nesreća

Državni inspektorat objavio je obavijesti koje se odnose na automobile čiji bi se vlasnici trebali javiti distributerima kada ih pozovu. Naime, radi se o greškama koje treba otkloniti, a kod nekih vozila postoji i opasnost od požara te povećanog rizika od nesreća.

1. CITROEN - Osobna / lako gospodarska vozila Citroën Berlingo, C4 III, C4X, Spacetourer, Jumpy

Vozila proizvedena od: 14. prosinca 2022. do 2. ožujka 2023.(SPACETOURER / JUMPY 4), 18. kolovoza 2022. do 2. ožujka 2023. (C4X), 3. svibnja 2022. do 15. ožujka 2023.(C4 V3), 6. svibnja 2022. do 3. travnja 2023. (BERLINGO).

Vozila opremljena visokonaponskim baterijama mogu imati grešku u softveru koji napaja sustav za nadzor baterije.

Citroen C4 III Foto: DIRH

2. PEUGEOT - Osobna / lako gospodarska vozila 208 II, 2008 II, Rifter, Partner, Traveller, Expert.

Peugeot 2008 Foto: DIRH

Vozila proizvedena od: 17. svibnja 2022. do 13. ožujka 2023. (208), 10. svibnja 2022. do 31. ožujka 2023. (RIFTER / PARTNER), 28. svibnja 2022. do 7, veljače 2023. (2008), 11. srpnja 2022. do 2. ožujka 2023. (TRAVELLER / EXPERT 4).

Vozila opremljena visokonaponskim baterijama mogu imati grešku u softveru koji napaja sustav za nadzor baterije.

Peugeot 208 II Foto: DIRH

3. FORD - Osobna vozila Kuga

DFK, vozila proizvedena od 20. kolovoza 2019. do 28. studenog 2023.

Greška u proizvodnji u jednoj ili više visokonaponskih baterijskih ćelija, što uzrokuje unutarnji kratki spoj u ćeliji. Postoji opasnost od požara. Također može doći do gubitka pogonske snage, što povećava rizik od nesreća.

Kuga Foto: DIRH