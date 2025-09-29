FOTO Država daje u najam niz poslovnih prostora na atraktivnim lokacijama: Pogledajte uvjete

Tvrtka Državne nekretnine objavila je natječaj za zakup 29 poslovnih prostora u gradovima Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Karlovac, Opatija, Vukovar i Stivan na Cresu.

Natječaj je otvoren do 24. listopada 2025. do 12 sati, a pregledi prostora održat će se u tjednu od 13. do 17. listopada 2025. prema rasporedu objavljenom u javnom pozivu.

U Zagrebu se u zakup daje 16 poslovnih prostora od nulte do treće gradske zone. Tri su prostora duž Ilice na lokacijama Ilica 5, Ilica 35 i Ilica 73. Prvi je površine 20-ak kvadrata i nalazi se u Oktogonu, prostor u Ilici 35 je na prvom katu s dvorišnim usmjerenjem, idealan za poslovanje koje traži mirnije okruženje, a na broju 73 kod Britanskog trga je ulični lokal od 88 kvadrata s galerijom.

Poslovni prostor u Zagrebu Foto: Državne nekretnine

Prostor s galerijom daje se u zakup i u Gundulićevoj 18, dok poslovni prostori za zakup u Prolazu sestara Baković i Ozaljskoj 49 uz ulični lokal uključuju i podrumski dio. Izdvajamo i prostor na frekventnom dijelu Savske ceste gdje se u nizu lokala stambeno-poslovne zgrade u zakup daje prostor od 85 četvornih metara s početnom mjesečnom zakupninom od 478,80 eura te 90 kvadrata prostora u Križanićevoj 15 nedaleko Meštrovićeva paviljona s početnom zakupninom od 984,38 eura.

U centru Splita se u najam daje prostor na Obali hrvatskog preporoda 10, gdje se daje u zakup 104 četvorna metra prostora na 3. katu. Većina prostorija u prostoru su s pogledom na more i splitsku rivu, a početna mu je mjesečna zakupnina 5.237,00 eura.

Poslovni prostor u Splitu Foto: Državne nekretnine

Površinom najveći prostor natječaja od oko 300 četvornih metara ponuđen je u riječkoj prvoj zoni nedaleko Autobusnog kolodvora Žabica na adresi Trpimirova 3B i 5 s početnom cijenom zakupa od 5.144,38 eura.

Poslovni prostor u Rijeci Foto: Državne nekretnine

U Rijeci su još slobodni za zakup prostori druge i treće riječke zone, u Krešimirovoj 6A, Milana Smokvine Tvrdog 4A i Tizianovoj 36A. Na Kvarneru se još daju u zakup poslovni prostor u Opatiji na adresi Vrutki 6 te u Stivanu na Cresu.

U Osijeku se u zakup daje poslovni prostor od 40-ak kvadrata na adresi Županijska 25 s početnom mjesečnom zakupninom od 301,50 eura. Nešto udaljeniji od centra i pogodan za rad u mirnom okruženju Industrijske četvrti, u Osijeku je na natječaju i prostor na lokaciji Vijenac Kraljeve Sutjeske 2, površine 80-ak kvadrata s početnom mjesečnom zakupninom od 316,04 eura.

Poslovni prostor u Osijeku Foto: Državne nekretnine

Dva manja prostora od 29 i 12 četvornih metara daju se u zakup u Karlovcu na lokacijama Trg bana Petra Zrinskog 11 i Ivana Banjavčića 7, a početne su im mjesečne zakupnine 138,56 eura i 35,97 eura. Početna mjesečna zakupnina za 129 kvadrata poslovnog prostora za zakup u Vukovaru u Nazorovoj 1 iznosi 685,25 eura.

Poslovni prostori i garaže u zakup se daju u viđenom stanju na vrijeme od 10 godina, a prvi mjesec od sklapanja ugovora o zakupu zakupnici su oslobođeni plaćanja zakupnine. Na natječaju mogu sudjelovati pravne osobe i fizičke osobe koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost, dok za garaže mogu konkurirati i fizičke osobe.

Ponude se podnose osobno ili poštom na adresu Državne nekretnine d.o.o., Frana Vrbanića 50, do 24. listopada 2025. do 12:00 sati, a javno će se otvarati istoga dana na istoj lokaciji u 13 sati. Detaljne informacije o prostorima s fotografijama mogu se pogledati na poveznici: Natječaj za zakup poslovnih prostora Z-8/25.