Dr. Sandra Lipovača: "Ne odlaze svi liječnici. Neki se vrate i to je jednako važna priča"

Pedijatrica dr. Sandra Lipovača, nakon više od 15 godina rada u vrhunskim bolnicama u Sjedinjenim Američkim Državama i međunarodnih priznanja poput Top Pediatrician in Las Vegas, odlučila se vratiti u Zagreb i nastaviti karijeru u hrvatskom zdravstvenom sustavu.

Dr. Lipovača Medicinski fakultet završila je u Zagrebu, a specijalizaciju iz pedijatrije odradila je u New Yorku. Nakon toga radila je u renomiranim bolnicama i klinikama u New Yorku i Las Vegasu, gdje je stekla veliko kliničko iskustvo, ali i međunarodna priznanja poput Top Pediatrician in Las Vegas i Leading Physician of the World.

Danas je dio tima jedne zagrebačke poliklinike, gdje u svakodnevnoj praksi nastoji povezati iskustvo američke medicine s kontinuitetom skrbi koji smatra jednim od temelja kvalitetne pedijatrije. U vremenu kada mnogi liječnici odlaze iz Hrvatske, njezina odluka o povratku otvara pitanje kako iskustvo i znanje stečeno u međunarodnom zdravstvenom sustavu mogu obogatiti domaću medicinsku praksu.

"Ne odlaze svi liječnici. Neki se vrate i to je jednako važna priča", poručuje dr. Lipovača.

Odlazak u Sjedinjene Američke Države bio je, kaže, logičan korak u njezinu profesionalnom razvoju i želji za daljnjim usavršavanjem. Proces ulaska u američki zdravstveni sustav bio je zahtjevan i uključivao je nostrifikaciju diplome, polaganje zahtjevnih USMLE ispita te selekcijski proces s intervjuima.

Nakon toga započela je specijalizaciju iz pedijatrije u New Yorku, u vrlo intenzivnom kliničkom okruženju s velikim brojem pacijenata i brzim tempom rada.

"U tom razdoblju imala sam puno dežurstava, a radni tjedni često su prelazili 80 sati. To je iskustvo koje snažno oblikuje liječnika na početku karijere", kaže.

Nakon završetka specijalizacije nastavila je raditi kao pedijatrica u New Yorku, a potom i u Las Vegasu. U međuvremenu je sa suprugom u SAD-u izgradila i obiteljski život pa odluka o povratku nije bila ni brza ni jednostavna.

"Presudila je želja da moja djeca imaju priliku odrastati i u Hrvatskoj, uz našu kulturu, jezik i mentalitet. Važno mi je da upoznaju taj dio svog identiteta, a jednog dana sami će moći odlučiti gdje žele živjeti i graditi svoj život", rekla je.

Svaka promjena sustava, dodaje, nosi određeni rizik, ali često je upravo rizik dio profesionalnog rasta.

Američki zdravstveni sustav, objašnjava, u velikoj mjeri funkcionira kroz tržišni model i privatna osiguranja, što snažno utječe na organizaciju rada liječnika i naglašava učinkovitost i odgovornost.

"Povratak u Hrvatsku značio je prilagodbu drugačijoj organizaciji zdravstvene skrbi, ali vjerovala sam da iskustvo koje sam stekla može imati vrijednost i ovdje. U svom radu nastojim primjenjivati standarde i način rada koje sam upoznala tijekom rada u SAD-u", kaže.

Jedna od najvećih razlika između američke i hrvatske pedijatrije, ističe, nalazi se u načinu organizacije sustava.

Američka medicina snažno se oslanja na medicinske smjernice, detaljnu dokumentaciju i suvremenu dijagnostiku. Preventivni pregledi jasno su definirani, a velik naglasak stavlja se na rano prepoznavanje zdravstvenih i razvojnih poteškoća. Sustav također snažno potiče kontinuiranu edukaciju liječnika, a sve razvijenija je i telemedicina koja omogućuje konzultacije i praćenje pacijenata na daljinu.

"U SAD-u pedijatar često prati dijete od rođenja do 18. godine života te nerijetko sudjeluje i u bolničkom liječenju svojih pacijenata. Takav model omogućuje dugoročan odnos povjerenja između liječnika i obitelji", objašnjava.

U Hrvatskoj je organizacija skrbi nešto drugačija, dijelom i zbog nedostatka pedijatara, no domaći sustav ima i jednu veliku prednost.

"Medicinska skrb za djecu dostupna je svima, bez obzira na socioekonomski status obitelji. To je vrijednost koju je važno očuvati. Idealno bi bilo spojiti najbolje iz oba modela, organizaciju i standarde američke medicine te univerzalnu dostupnost skrbi koju imamo u Hrvatskoj", kaže.

"Vjerujem da je prevencija temelj dobre pedijatrijske skrbi. Najbolja pedijatrija je ona koja sprječava bolest prije nego što se ona pojavi", objašnjava.

Promijenio se, kaže, i način života djece.

Roditelji danas na pregled često dolaze informiraniji nego prije, ali istodobno i preopterećeni velikom količinom informacija s interneta koje nisu uvijek pouzdane.

"Uloga pedijatra danas je i pomoći roditeljima da razlikuju znanstveno utemeljene činjenice od nepouzdanih izvora", kaže.

Djeca sve više vremena provode u digitalnom okruženju, što utječe na njihove svakodnevne navike, ali i na mentalno zdravlje.

"Sve češće susrećemo poteškoće poput anksioznosti, problema sa spavanjem i koncentracijom. Zato u pedijatriji danas stavljamo velik naglasak na zdrave životne navike i ravnotežu između digitalnog i stvarnog svijeta", priča.

Posebnu perspektivu u radu donijelo joj je i majčinstvo.

"Majčinstvo donosi novu razinu empatije. Kao pedijatar svakodnevno razgovarate s roditeljima o njihovim brigama, a kada i sami prođete kroz iskustvo roditeljstva, puno bolje razumijete njihove strahove, dileme i pitanja. Upravo to iskustvo podsjeća koliko su podrška, razumijevanje i povjerenje važni u odnosu između liječnika i obitelji", objašnjava dr. Sandra Lipovača.