DP-ovac Mišić objavio pa izbrisao: "Jure Francetić i Rafael Boban su ponos hrvatske države"

Predrag Mišić, saborski zastupnik Domovinskog pokreta, člana vladajuće koalicije, koji je poznat i kao hrvatski branitelj srpske nacionalnosti, na svom Facebook profilu napisao je da su Jure Francetić i Rafael Boban ponos Hrvatske.

Potom je obrisao tu zadnju rečenicu iz statusa i zamijenio ju rečenicom "Tito i njegova partija su to nastavili sve do Domovinskog rata".

Evo što je Mišić napisao u prvotnoj objavi:

Nikada, baš nikada nisam zanijekao žrtave

Zločince sam prozvao uvijek.

Nikada s brojem žrtava nisam licitirao.

Ako je zločinac Tito prešutno odobrio Blaiburh,

Ako je Vjekoslav Luburić upravitelj Jasenovca

Nemam ja s tim problem

Zločin je zločin, žrtava je žrtva.

Ali da je jedna veća od druge...

E, sad Tita ne dirati a Vjekoslava proglasiti zločincem

Tu imam problem.

Zločin je počinjen, zbog zločina ispaštamo.

Ubijati čekićem ili bacati žive ljude u jamu

Ponavljam zločin je zločin

Isto tako Jure Francetić, Rafael Boban, nisu isto što su Tito i Max

Pitate se imam li hrabrosti reći.

Nije to hrabrost , Tito i Max su zločinci.

Jure Francetić i Rafael Boban su ponos hrvatske države

Objava je prikupila oko 1300 lajkova njegovih pratitelja.

Tko su bili Jure i Boban?

Jure Francetić i Rafael Boban bili su ključne figure ustaškog pokreta i zapovjednici Crne legije (I. stajaći djelatni zdrug), jedne od najpoznatijih vojnih postrojbi Nezavisne Države Hrvatske (NDH) tijekom Drugog svjetskog rata.



Francetić je bio osnivač i prvi zapovjednik Crne legije. Smatran je jednim od najodanijih suradnika Ante Pavelića. Poginuo je krajem 1942. godine nakon što mu se zrakoplov srušio na području pod kontrolom partizana u blizini Slunja.

Boban je bio Francetićev zamjenik, a nakon njegove smrti preuzeo je zapovjedništvo nad postrojbom. Njegova sudbina nakon završetka rata ostala je nepoznata; dok jedni izvori sugeriraju da je poginuo u borbama s partizanima, drugi navode da je uspio pobjeći u inozemstvo.

Kao ključnim zapovjednicima Crne legije, na teret im se stavljaju brojni masovni ratni zločini protiv civilnog stanovništva, prvenstveno Srba, Židova i Roma, te političkih protivnika ustaškog režima.

Najznačajniji zločini koji se vežu uz njihovo zapovijedanje uključuju:

Pokolj u Starom Brodu i Miloševićima (proljeće 1942.): Smatra se jednim od najtežih zločina Crne legije u istočnoj Bosni. Procjenjuje se da su pripadnici postrojbe pod Francetićevim zapovjedništvom ubili oko 6.000 srpskih civila koji su bježali prema Drini. Mnoge žene i djevojke su, bježeći od ustaša, skakale u rijeku.

Teror u jugozapadnoj Bosni (ljeto – jesen 1942.): Tijekom operacija na području Kupresa, Bugojna, Livna i Duvna, jedinice pod izravnim operativnim vodstvom Rafaela Bobana izvršile su seriju pokolja:

Urija (srpanj 1942.): Ubijeno je između 93 i 100 civila, uglavnom žena, djece i staraca.

Gornji Malovan (srpanj 1942.): Stradalo je oko 75 – 86 mještana.

Gornje Vukovsko (studeni 1942.): Ubijena je 121 civilna osoba, što se navodi kao najmasovniji pojedinačni zločin legije na tom području.

Progon i deportacije: Francetić je kao visoki ustaški dužnosnik imao velike ovlasti u provođenju represije. Izravno je sudjelovao u uhićenjima i slanju ljudi u logore, poput Jasenovca.

Zločini u istočnoj Bosni (1941. – 1942.): Crna legija je sustavno provodila paljenje čitavih sela i ubijanje obitelji na kućnim pragovima u srezovima Vlasenica, Rogatica i Han Pijesak.

Iako su se njihove postrojbe borile i protiv naoružanih formacija (četnika i partizana), povijesni izvori i svjedočanstva ukazuju na to da je velik dio njihovih operacija uključivao namjerno uništavanje civilnih naselja i nenaoružanih stanovnika u sklopu genocidne politike NDH.