DP-ovac Mišić objavio pa izbrisao: "Jure Francetić i Rafael Boban su ponos hrvatske države"

Predrag Mišić, saborski zastupnik Domovinskog pokreta, člana vladajuće koalicije, koji je poznat i kao hrvatski branitelj srpske nacionalnosti, na svom Facebook profilu napisao je da su Jure Francetić i Rafael Boban ponos Hrvatske.
Panika u više županija
Pirotehničari u akciji zbog dojave o bombi u zračnoj luci; Evakuirani trgovački centri u Zagrebu i Splitu te deseci škola po Hrvatskoj
Ozbiljne prijetnje
UZNEMIRUJUĆI SADRŽAJ Ovo je mail o bombama koji je poslan školama: "Idem koracima Koste K., mi ćemo ići do kraja"
Ubojstvo na Baliju
Novi detalji strašnog zločina: Otkriveno kako su otmičari pratili sina ukrajinskog mafijaša, u svemu im pomogla njegova djevojka
Potom je obrisao tu zadnju rečenicu iz statusa i zamijenio ju rečenicom "Tito i njegova partija su to nastavili sve do Domovinskog rata".
Evo što je Mišić napisao u prvotnoj objavi:
Nikada, baš nikada nisam zanijekao žrtave
Zločince sam prozvao uvijek.
Nikada s brojem žrtava nisam licitirao.
Ako je zločinac Tito prešutno odobrio Blaiburh,
Ako je Vjekoslav Luburić upravitelj Jasenovca
Nemam ja s tim problem
Zločin je zločin, žrtava je žrtva.
Ali da je jedna veća od druge...
E, sad Tita ne dirati a Vjekoslava proglasiti zločincem
Tu imam problem.
Zločin je počinjen, zbog zločina ispaštamo.
Ubijati čekićem ili bacati žive ljude u jamu
Ponavljam zločin je zločin
Isto tako Jure Francetić, Rafael Boban, nisu isto što su Tito i Max
Pitate se imam li hrabrosti reći.
Nije to hrabrost , Tito i Max su zločinci.
Jure Francetić i Rafael Boban su ponos hrvatske države
Objava je prikupila oko 1300 lajkova njegovih pratitelja.
Tko su bili Jure i Boban?
Jure Francetić i Rafael Boban bili su ključne figure ustaškog pokreta i zapovjednici Crne legije (I. stajaći djelatni zdrug), jedne od najpoznatijih vojnih postrojbi Nezavisne Države Hrvatske (NDH) tijekom Drugog svjetskog rata.
Francetić je bio osnivač i prvi zapovjednik Crne legije. Smatran je jednim od najodanijih suradnika Ante Pavelića. Poginuo je krajem 1942. godine nakon što mu se zrakoplov srušio na području pod kontrolom partizana u blizini Slunja.
Boban je bio Francetićev zamjenik, a nakon njegove smrti preuzeo je zapovjedništvo nad postrojbom. Njegova sudbina nakon završetka rata ostala je nepoznata; dok jedni izvori sugeriraju da je poginuo u borbama s partizanima, drugi navode da je uspio pobjeći u inozemstvo.
Kao ključnim zapovjednicima Crne legije, na teret im se stavljaju brojni masovni ratni zločini protiv civilnog stanovništva, prvenstveno Srba, Židova i Roma, te političkih protivnika ustaškog režima.
Najznačajniji zločini koji se vežu uz njihovo zapovijedanje uključuju:
Pokolj u Starom Brodu i Miloševićima (proljeće 1942.): Smatra se jednim od najtežih zločina Crne legije u istočnoj Bosni. Procjenjuje se da su pripadnici postrojbe pod Francetićevim zapovjedništvom ubili oko 6.000 srpskih civila koji su bježali prema Drini. Mnoge žene i djevojke su, bježeći od ustaša, skakale u rijeku.
Teror u jugozapadnoj Bosni (ljeto – jesen 1942.): Tijekom operacija na području Kupresa, Bugojna, Livna i Duvna, jedinice pod izravnim operativnim vodstvom Rafaela Bobana izvršile su seriju pokolja:
Urija (srpanj 1942.): Ubijeno je između 93 i 100 civila, uglavnom žena, djece i staraca.
Gornji Malovan (srpanj 1942.): Stradalo je oko 75 – 86 mještana.
Gornje Vukovsko (studeni 1942.): Ubijena je 121 civilna osoba, što se navodi kao najmasovniji pojedinačni zločin legije na tom području.
Progon i deportacije: Francetić je kao visoki ustaški dužnosnik imao velike ovlasti u provođenju represije. Izravno je sudjelovao u uhićenjima i slanju ljudi u logore, poput Jasenovca.
Zločini u istočnoj Bosni (1941. – 1942.): Crna legija je sustavno provodila paljenje čitavih sela i ubijanje obitelji na kućnim pragovima u srezovima Vlasenica, Rogatica i Han Pijesak.
Iako su se njihove postrojbe borile i protiv naoružanih formacija (četnika i partizana), povijesni izvori i svjedočanstva ukazuju na to da je velik dio njihovih operacija uključivao namjerno uništavanje civilnih naselja i nenaoružanih stanovnika u sklopu genocidne politike NDH.