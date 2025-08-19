Reporter o sastanku u Bijeloj kući: "Trump je kao kameleon bez moralnog kompasa, a Zelenski je poslao skrivenu poruku"

Slažu se dojmovi nakon važnog sastanka u Bijeloj kući gdje je američki predsjednik Donald Trump dočekao ukrajinskog kolegu Volodimira Zelenskog i europske čelnike.

Najavljeni su mogući sastanci Zelenskog, Putina i Trumpa, te su poslane poruke o važnosti sigurnosnih jamstava Ukrajini.

Dok se još ne znaju svi detalji, ostatak svijeta budno prati što će se događati.

"Ne možemo reći da je sastanak korak bliže miru"

Skup lidera u Bijeloj kući za Dnevnik Nove TV komentirao je reporter i analitičar Ivica Puljić.

Ivica Puljić Foto: DNEVNIK.hr

"Ne mislim da možemo konkretno reći da je to korak bliže miru, nadam se da nisam u pravu. Je li ovo diplomtska fantazija ili nešto konkretno - rano je za reći", poručio je Puljić i dodao da je jasno da mnogo toga ovisi o Donaldu Trumpu.

"Ne znamo što je s Putinom, Trump kaže da ga je kontaktirao, ne znamo što je rečeno između njih dvojice. Sve je moguće, ali ne mislim da smo nešto bliže miru nego ranije. Moramo čuti one ljude koji su najvažniji za uspostavu mira, to su oni koji su napadači...", naveo je Puljić.

"Razmjena teritorija je uvijek Pandorina kutija"

Podsjetio da su na sastanku bile dvije ključne teme - razmjena teritorija i sigurnosna jamstva.

Ivica Puljić o sastanku - 3 Foto: DNEVNIK.hr

"Razmjena teritorija je uvijek Pandorina kutija... To može biti jedna velika opasnost i temelj za velike svađe", naveo je.

Komentirao je i ozračje u Bijeloj kući koje je bilo drugačije od posljednjeg sastanka Trumpa i Zelenskog.

"Bio sam prije šest mjeseci tamo, sada mi je izgledalo više pomirljivo. Trump ih voli sve poredati i voditi igru. Svi su ga hvalili. Ono što je najzanimljivije i čini mi se skrivena poruka Zelenskog - njemu se ispričao reporter", rekao je i Puljić pa spomenuo reportera koji je na prošlom sastanku ukrajinskog predsjednika prozvao zbog toga što nije došao u odijelu.

"Zelenski mu je rekao da je promijenio odijelo - a da je on ostao u istom. To je bila poruka za Trumpa. Po njegovom mišljenju, Trump je još uvijek na istim pozicijama kao što je bio i ranije", rekao je Puljić i dodao da je američki potpredsjednik JD Vance ovaj put "sjedio za dječjim stolom".

Ivica Puljić o sastanku - 1 Foto: DNEVNIK.hr

"Kada krenete u mirovne pregovore, ne znate gdje ćete stići"

Puljić je rekao da je moguće da dođe do sastanka Zelenskog i Putina.

"Kada krenete u mirovne pregovore, ne znate gdje ćete stići. Onda dođete do jedne ključne faze kada se ne može natrag, mislite da je sve nemoguće, a onda se odjednom nešto otvori", naveo je i dodao da sumnja da će mjesto sastanka biti Mađarska.

"Njihov ministar vanjskih poslova razgovarao je s Marcom Rubiom, žalio se da su Ukrajinci uništili jedan plinovod. Prema tome ne mislim da Budimpešta i Kijev mogu naći zajednički jezik te da je Orban previše proruski orijentiran za ukuse Volodimira Zelenskog", zaključio je.

Dodao je i da je Trump poput kameleona bez moralnog kompasa, ali i da je ključno što će na sve reći ruski čelnik.

Cijeli razgovor pogledajte u videoprilogu: