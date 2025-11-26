Radna nedjelja
Ako planirate kupovinu ove nedjelje, bacite pogled na naš popis trgovina i trgovačkih lanaca koji rade taj dan
Piše DNEVNIK.hr,
26. studenoga 2025. @ 08:55
Donosimo detaljan popis trgovina otvorenih ove nedjelje, 30. studenog.
Prije nego što se zaputite u nedjelju, 30. studenog, u kupovinu, provjerite je li vaša trgovina na popisu onih koje rade.
Superkonzum
Zagreb:
- Radnička cesta 49, Zagreb
- Ilica 288, Zagreb
- Tomislavova 11, Zagreb
- Rudeška cesta 169A, Zagreb
- Sisačka cesta 2, Zagreb
Osijek:
- Trg Ante Starčevića 10, Osijek
- Sjenjak 133, Osijek
Detaljniji popis ostalih Konzumovih trgovina koje rade ove nedjelje potražite na radne-nedjelje.com.
Lidl
Zagreb:
- Nova cesta 7
- Donje Svetice 46
- Zadarska ulica 79
- Ulica Julija Knifera 10
- Oranički odvojak 1
- Risnjačka ulica 1
- Oreškovićeva 3C
- Aleja javora 3
- Radnička cesta 232
- Ljubljanska avenija 2
- Velimira Škorpika 25
Rijeka:
- Osječka 67/A
- Petra Jurčića 2a
Osijek:
- Svetog Leopolda Bogdana Mandića 33 A
Split:
- Nikole Tesle 16 A
- Poljička cesta 37
Kaufland
Zagreb:
- Ventilatorska cesta 1, Zagreb Lučko
Osijek:
- Svilajska ulica 37, Osijek
Plodine
Zagreb:
- Karla Metikoša 4, Zagreb
- Štefanovečki zavoj 10, Zagreb
- Ljubljanska avenija 2 B, Zagreb
- Velimira Škorpika 11, Zagreb
- Haleuša 1, Zagreb
Rijeka:
- Ružićeva 29, Rijeka
- Ružice Mihić 20, Rijeka
- Osječka 50, Rijeka
- Vukovarska 87, Rijeka
- Zvonimirova 3, Rijeka
- Zametska 96, Rijeka
Osijek:
- J. J. Strossmayerova 343, Osijek
Interspar
Zagreb:
- Kolakova 14, Dubrava, Zagreb
- Slavonska avenija 11D, Zagreb
- Ulica Vice Vukova 6, Zagreb
- Avenija V. Holjevca 62, Zagreb
- Jankomir 33., Zagreb
- Škorpikova 34/2, Zagreb
Rijeka:
- Janka Polića Kamova 81A, Rijeka
- Liburnijska ulica 1, Rijeka
Split:
Tommy
Rijeka:
- Drage Gervaisa 39/1, Rijeka
- Danijela Godine 6 A, Rijeka
- Alda Colonella 2, Rijeka
- Ulica Save Jugo Bujkove 1, Rijeka
- Vere Bratonje 28, Rijeka
- Bože Vidasa 14, Rijeka
Split:
- Put Brodarice 6, Split
- Bušićeva 8 A, Split
- Matice hrvatske 1, Split
- Slanice 3 A, Split
Eurospin
- Zagrebačka cesta 162A, Zagreb Dubec
- Samoborska cesta 131, Zagreb
- Ulica Ante Starčevića 20, Zaprešić
- Ulica hrvatskog preporoda 70, Dugo Selo
- Ulica Veceslava Holjevca 15, Jastrebarsko
- Ivanečko Naselje 2/28, Ivance
- Ulica kralja Tomislava 47A, Križevci
- Ljudevita Šestica 7, Karlovac
- Koprivnička ulica 34A, Ludbreg
- Ulica Mihovila P. Miškine 5, Koprivnica
- Ulica Ote Horvata 1, 33000 Virovitica
- Ulica kralja Petra Svačića 3, Nova Gradiška
- Ulica Furićevo 20, Viškovo
- Štrmac 303, Labin
- Ulica Istarskih narodnjaka 17, Stop Shop, Pazin
- Stop shop, Ðakovo
- Ulica Josipa Jurja Strossmayera 343A, Osijek
- Gacka ulica 70, Osijek
- Bana Josipa Jelačića 73a, Vukovar
Trgovački centri otvoreni ove nedjelje
- Arena Centar Zagreb
- Avenue Mall Zagreb
- City Center One Zagreb East
- Supernova Garden Mall
- Point Zagreb
- Z centar Zagreb
- City Center One Zagreb West
- King Cross Jankomir
- Designer Outlet Croatia
- Supernova Buzin
- Stop shop Velika Gorica
- Westgate
- Ikea
- Designer Outlet Roses
- Supernova Karlovac
- Supernova Križevci
- Supernova Varaždin
- Stop shop Ludbreg
- Stop shop Čakovec
- Supernova Koprivnica
- Stop shop Daruvar
- Stop shop Gospić
- Stop shop Labin
- Stop shop Pazin
- Stop shop Đakovo
- Stop shop Vinkovci
- Dalmare Šibenik
- Tower center Rijeka
- ZTC Rijeka
- Mall Osijek
- Stop shop Osijek
- Joker Split
- City Center One Split
Još detaljniji popis svih ostalih trgovina u Hrvatskoj koje rade ove nedjelje potražite na stranici radne-nedjelje.com.