Ponekad nam se čini da tražimo dom, a zapravo tražimo osjećaj. Tražimo onaj mir koji se pojavi kad uđemo u prostor i pomislimo: "Ovo je to."

Upravo taj osjećaj bio je polazišna točka u projektiranju nove niskoenergetske zgrade u Tvrđavici, mirnom dijelu u blizini Osijeka koji sve češće biraju oni koji žele biti blizu grada, ali još bliže prirodi. U posljednjih nekoliko godina sve je više onih koji odlučuju zamijeniti gradski ritam za mirniji tempo života. Tvrđavica, iako blizu centra Osijeka, pruža upravo tu ravnotežu: tišinu, čisti zrak, šetnice i zelenilo koje svakodnevicu čini ljepšom.

Dom koji poziva na jutarnju kavu: Stan u Tvrđavici u kojem se budimo sretniji (Foto: Hana Nekretnine (Restate j.d.o.o.))

Ljudi ovdje traže prostor za sebe i obitelj, ali i osjećaj slobode koji mali gradski stanovi često ne dopuštaju. Djeca mogu trčati u vrtu, jutarnja kava na terasi postaje ritual, a navečer se može uživati u pogledu koji smiruje. U takvim okolnostima život dobiva sporiji, kvalitetniji ritam, gdje je svaki trenutak prisutan i vrijedan.

Stan u prizemlju ove pametne zgrade objavljen na platformi Bijelo Jaje i njegovih 116 m² osmišljeno je tako da svaki kutak ima smisao. Od prostranog dnevnog boravka u open space konceptu do terase i vrta od čak 100 m², koji zovu na jutarnju kavu na svježem zraku.

Tri sobe, dvije kupaonice s walk-in tuševima i praktična ostava čine ga idealnim za obiteljski život, ali i za sve koji vole komfor, prozračnost i slobodu kretanja.

Podno grijanje i dizalica topline brinu se o ugodnoj temperaturi zimi, a ljeti dvije diskretne klime hlade prostor bez narušavanja estetike. Zgrada nosi oznaku energetskog razreda A+, što znači niže troškove i održiv način života. No, posebnom je čini to što je „pametna“.

Ulazna vrata, rolete, klimatizacija, pa čak i sigurnosne kamere, svime se može upravljati putem aplikacije. To znači da možete, doslovno, s plaže ili iz automobila provjeriti jeste li zatvorili prozore ili spustili rolete.

Blizu grada, a u ritmu prirode

Tvrđavica je jedno od onih mjesta koje vas osvoji tišinom. S jedne strane šetnica uz Dravu, s druge blizina centra Osijeka i svih sadržaja potrebnih za svakodnevni život.

Upravo taj balans između urbanog i mirnog čini ovu lokaciju savršenim izborom za one koji žele više od stana. Koji žele prostor za život i uživanje.

Dom koji raste s vama

Ono što ovaj stan izdvaja nije samo pametna tehnologija ni energetska učinkovitost.

To je način na koji prostor potiče na život. Onaj stvarni, svakodnevni, s mirisom jutarnje kave u vrtu i smijehom koji dolazi iz dnevnog boravka.

Neki bi rekli da je to samo novi stan u izgradnji. Ali oni koji znaju što traže prepoznat će da je riječ o novom početku. Mjestu gdje se budućnost gradi pametno, mirno, s puno topline koja se osjeti u svakom kutku i puno trenutaka koji se pamte.

Više o stanu i dodatne fotografije možete pronaći na platformi Bijelo Jaje.