Zagreb okuplja vodeće ljude iz svijeta nekretnina: Stručnjaci otkrivaju što slijedi tržištu

Hrvatska udruga posrednika nekretninama pripremila je konferenciju na kojoj će agenti, vlasnici agencija i profesionalci iz ove industrije dobiti priliku saznati neke nove informacije, sudjelovati u raspravama na panelima kroz nekoliko različitih tematika, kao i kroz druženje stvoriti nove kontakte.

Konferencija “Budućnost posrednika u Hrvatskoj” održat će se u petak, 15. svibnja, u Wespa spaces prostoru na adresi Radnička cesta 50 u Zagrebu.

Na rasporedu su raznoliki sadržaji

Kroz cijeli će se dan rasporediti fokus aktivnosti na tri ključne tematike: regulatorni okvir, stvarno iskustvo iz regije i praktična edukacija o usklađenosti.

Okupljanje i registracija počinju u 13:30 sati, a program kreće već od 14:20 sati s uvodnim predstavljanjem Hrvatske udruge posrednika nekretninama i obraćanjem predsjednika udruge.

Bitna tema o kojoj će se na jednom od panela je prijedlog novog zakona o poslovanju agencija za nekretnine. Svoje će viđenje situacije dati i vlasnik Dogma nekretnine, Branko Papeš te nekoliko panelista iz pravničkog svijeta.

Drugi će se panel baviti razlikama u poslovanju po regiji, gdje će se moći čuti predstavnici iz različitih dijelova Hrvatske, od sjevera preko Zagreba i Istre do Dalmacije.

Osim o tržištu nekretnina u Hrvatskoj, pričat će se i o tržištu u Dubaiju. Kako izgleda tržište, kako je raditi na međunarodnom tržištu i kakve postoje prilike za one koji su možda zainteresirani proširiti svoje područje djelovanja.

Bitna edukacija, koja je i besplatna za sve sudionike na konferenciji, proći će kroz neke stvarne situacije iz prakse i pripremu za nadzor. Fokus neće biti toliko na teoriji, već na svim onim bitnim stvarnima koje posrednik treba znati u radu.

Zainteresiranost je velika, a može se pridružiti i online

Očekuje se velika zainteresiranost za ovo događanje, čak preko 400 gostiju, a ta brojka konstantno i raste.

Za one koji nisu iz Zagreba, a žele sudjelovati, postoji i mogućnost za online prisustvovanjem, no ona je limitirana na 100 sudionika.

Kakvo je stanje na tržištu nekretnina u Hrvatskoj, kakva je ponuda i kakve su cijene, možete proučiti i na stranici Bijelo Jaje te se pripremiti za konferenciju s praktičnim pitanjima.