Na ročištu koje je u utorak održano na sudu u Ndoli u Zambiji osmero Hrvata optuženih zbog trgovanja djecom izjasnilo se da nije krivo. O postupku posvajanja, a pogotovo o zamršenoj priči s posvojenjima iz Demokratske Republike Kongo, Josipa Krajinović razgovarala je s Dianom Topčić-Rosenberg, predsjednicom udruge posvojitelja Adopta.

Diana Topčić-Rosenberg komentirala je uhićenje osmero Hrvata u Zambiji, koje se ondje tereti da su pokušali trgovati djecom koja, barem što se tiče institucija Lijepe naše, imaju hrvatsko državljanstvo.

"Naše institucije u ovom trenutku imaju više različitih područja odgovornosti. Prvo bi trebalo biti prema svim ljudima koji su posvojili dijete iz Demokratske Republike Kongo (DRK)", rekla je tijekom razgovora s reporterkom Dnevnika Nove TV Josipom Krajinović.

"Kad se dogodi neka tragedija, obrazac naših institucija, a ja i ovo opisujem kao tragediju, je da se prvo objašnjava da nitko nije odgovoran. Onda se pokušava nešto riješiti, ali to se događa tek kad se nešto dogodi", dodala je.

Zatim ju je Krajinović upitala misli li da su uhićeni Hrvati znali da im je zabranjeno posvojiti djecu iz DRK-a.

"To uistinu ne mogu znati, ali bi državna tijela to trebala znati i obavijestiti građane da to nije moguće ostvariti na legalan način", odgovorila je Topčić-Rosenberg uživo u Dnevniku Nove TV.

Krajinović je zanimalo i ukazuje li novac utrošen na posvajanje, a radi se o desecima tisuća eura po djetetu, da se radi o ilegalnom postupku.

"U državama u kojima je uređeno međudržavno posvajanje, postoje agencije koje se s time bave, koje su licencirane i nadzirane. One onda jasno kažu koliki su troškovi za, na primjer, prijevod ili put. Onda vam je jasno što plaćate", rekla je predsjednicom udruge posvojitelja Adopta.

Pitanje potvrde koju traži Kongo

Dva uhićena para su, istaknula je reporterka Dnevnika Nove TV, nisu bila ni u Registru potencijalnih posvojitelja u Republici Hrvatskoj.

"DRK ne traži potvrdu o podobnosti za posvajanje, nego potvrdu o dobrom karakteru izdanu od nečega što oni zovu city hall (engl. gradska vijećnica). To može biti bilo koje tijelo koje će se protumačtiti na taj način", rekla je Topčić-Rosenberg.

"To bi mogla biti neka općina ili institucija koja bi im izdala dokument koji bi odgovarao zahtjevima DRK-a. Procedura u tom dijelu može biti u redu, ali nedostaje dozvola za izlazak djece iz države. Što se dogodilo, možemo samo nagađati, ali mi se čini ključno unaprijediti sustav tako da se više niti jedno dijete niti posvojitelj ne nađe u riziku u kojem se nalaze", dodala je.

Zatim je građanima koji razmišljaju o posvajanju iz države koja nije potpisala Hašku konvenciju o međudržavnom posvajanja savjetovala da pauziraju taj proces.

"Mislim da je važno izvršiti pritisak na Vladu, odnosno na resorna tijela. Tu ne mislim samo na Ministarstvo obitelji i socijalne politike, nego i na ostale institucija koje će osigurati sigurnost i dostupnost informacija", rekla je,

"Ako želite posvojiti dijete iz druge države, u ovom trenutku nemate niti jedno mjesto gdje možete doznati provjerene i relevantne informacije", zaključila je Topčić-Rosenberg na kraju razgovora s Josipom Krajinović.

