Ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović objasnio je za Dnevnik Nove TV o kojim se konkretnim mjerama razmišlja u Vladi, odnosno kakvih bi sve loših posljedica moglo biti po sve one koji su neopravdano podizali cijene, a ne žele ih korigirati do petka.

Nakon što je premijer Andrej Plenković još jednom poručio poduzetnicima koji su prekomjerno dizali cijene prilikom uvođenja eura da do petka imaju rok za vraćanje cijena na staro, oglasila se Hrvatska udruga poslodavaca (HUP), ali i oporba.

I dok u HUP-ovoj Udruzi trgovina poručuju da poštuju zakone i ističu da cijene rastu već godinu i pol dana, oporba kao glavnog krivca za sve vidi premijera koji nije učinio dovoljno.

''Vlada neće oklijevati''

Vlada ima na raspolaganju alate i neće oklijevati da ih upotrijebi, poručio je Plenković ne ulazeći u detalje, a o čemu je konkretno riječ objasnio je danas za Dnevnik Nove TV ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović.

''Kao što smo u rujnu ograničili cijene devet osnovnih proizvoda, tako možemo ograničiti puno veći broj proizvoda i cijene vratiti na datum čak i prije 31. prosinca. Također, nije okej da dio poslovnih subjekata koristi HEP-ove subvencije što se tiče puno jeftinije struje, a da istovremeno podiže cijene, i to neopravdano, našim građanima. Prema tome, te se opcije razmatraju i vidjet ćemo do petka tko će vratiti cijene nazad, a tko neće, i sukladno tome ćemo djelovati'', kazao je Filipović u razgovoru s reporterom Dnevnika Nove TV Hrvojem Krešićem.

Što se tiče poreza, a što je također dan ranije spominjao Plenković, kazao je da je i to nešto što se razmatra: ''Međutim, to je nešto što se ne može napraviti na Vladi sada u petak, ali svakako u idućem razdoblju''.

''Shvaćamo zabrinutost potrošača, ali...''

''Ponavljano je i jasno istaknuto da članice Udruge trgovine poštuju pozitivnu zakonsku regulativu i da nije bilo propusta u formiranju cijena prilikom prelaska na euro. Naš je stav od početka bio da ako ima nepravilnosti, državna tijela ih trebaju detektirati i sankcionirati'', poručili su iz Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) Udruga trgovine.



''Shvaćamo zabrinutost potrošača, ali do porasta cijena je došlo unatrag godinu i pol. Intenzivno u zadnjem kvartalu 2022. godine, ali to nije imalo nikakve veze s eurom. Pogrešno je prikazivati da je euro kriv, tako se radi šteta ukupnom gospodarstvu. Schengen i euro uvelike pridonose cijelom gospodarstvu, tako da je javna rasprava otišla u potpuno krivom smjeru'', dodali su trgovci iz HUP-a.

Iz oporbe stižu kritike

''Hrvatska Vlada nije prihvatila nijednu sugeriranu mjeru, pogotovo nije prihvatila onu najučinkovitiju, a to su crne liste u realnom vremenu koje će ukazivati građanima na to tko ih dere, a ne da to vide kada moraju izvaditi karticu, kune ili eure na blagajnama trgovačkih centara'', poručio je saborski zastupnik i predsjednik SDP-a Peđa Grbin.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.