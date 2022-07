Pretežno sunčano i vruće, ponegdje u Dalmaciji i vrlo vruće, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za Hrvatsku za nedjelju.

Vjetar većinom slab, ponegdje i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu ujutro te ponovno navečer slaba do umjerena, podno Velebita mjestimice na udare i jaka bura, a sredinom dana i poslijepodne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak.

Najviša dnevna temperatura zraka u većini krajeva od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva.

Čak ni more ne donosi željeno osvježenje, s temperaturama od 26 do 28 stupnjeva.

Val vrućine još uvijek traje na sjevernom Jadanu i u Dalmaciji, a vrlo toplo more temperature od 26 do 28 °C ne pruža dovoljno osvježenja.



Sutra još gore. Upozorenja DHMZ-a za ponedjeljak vrijedi za cijelu Hrvatsku. Dok je ostatak zemlje u žutom, obala je u narančastom, što označava opasno vrijeme.

"Pretežno sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće. Krajem dana na sjeverozapadu porast naoblake. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, a sredinom dana i poslijepodne jugozapadnjak i zapadnjak, na otvorenome moru i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 20, a na Jadranu od 23 do 27 °C. Najviša dnevna većinom između 31 i 36 °C", najavljuju.

Nikola Vikić Topić, meterolog Dnevnika Nove TV ipak najavljuje malo osvježenje.

"I u ponedjeljak će biti sunčano i vrlo vruće, još malo toplije nego sutra, oko 34. U utorak nestabilnije, uz veliku vjerojatnost za pljuskove i grmljavinu, a na zapadu je moguće i nevrijeme. U srijedu opet sunčanije, i malo manje vruće, oko 30 stupnjeva", prognozirao je.