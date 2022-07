I u subotu su temperature diljem zemlje dosezale maksimalce, iako je sa sjevera već stiglo lagano osvježenje. Meteorolog Nove TV Nikola Vikić-Topić otkriva hoće li osvježenja biti i tjednu pred nama. Više doznajte u prognozi vremena.

Grmilo je u petak navečer uz pljuskove u velikom dijelu Međimurja, Prigorja i Podravine, a rano jutros i na istoku Posavine. Uz frontu koja nam je donijela te pljuskove zapuhao je i sjeverac, na moru bura, pa se danas malo lakše disalo. Na kopnu je i temperatura bila oko 5 stupnjeva niža.

Tlak zraka nad našim je dijelom Europe sad blago povišen, nema nikakvih fronti niti ciklona u blizini, a sa sjevernim vjetrom i atmosfera se stabilizirala.

Nedjeljno će prijepodne tako biti pretežno vedro. U središnjoj i gorskoj Hrvatskoj te Dalmaciji uz malo oblaka. Na kopnu će puhati slab sjeverac, a na obali umjerena bura, pod Velebitom još i jaka. Noć će u unutrašnjosti biti ugodna s temperaturom od 14 do 17, a na obali vrlo topla, od 24 do 27 Celzijevih stupnjeva.

Poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj sunčano, često i vedro. Vjetar će oslabjeti i ponovno će biti vruće s najvišom temperaturom do 32, 33.

I u Slavoniji sunčano i vruće, oko 32 Celzijeva stupnja. U početku poslijepodneva još će puhati slab sjeverozapadni vjetar.

U Istri, na Kvarneru te u gorju sunčano, samo uz malo oblaka. Bura će tijekom dana oslabjeti, a onda navečer opet malo ojačati, no samo na umjerenu. Na obali će temperatura biti oko 33 stupnja, a u gorju do 30.

U Dalmaciji sunčano, vedro. Samo će u unutrašnjosti biti malo oblaka, pa uz samu granicu s Bosnom i Hercegovinom može biti ponekog kraćeg pljuska. Zapuhat će umjeren maestral, i bit će vrlo vruće, od 33 do 35 Celzijevih stupnjeva. Navečer ponovno slaba do umjerena bura.

Temperatura mora i danas je bila od 26 do 28, vrlo je toplo, no sutra će, zbog bure, biti 2 do 3 stupnja hladnije. Iako će more fino osvježavati.

Treba pripaziti na jako ultraljubičasto zračenje. Tijekom većine dana bit će vedro, pa su opekline moguće već za 10-ak minuta, osobito ako ste svjetlije kože.

I u ponedjeljak će biti sunčano i vrlo vruće, još malo toplije nego sutra, oko 34. U utorak nestabilnije, uz veliku vjerojatnost za pljuskove i grmljavinu, a na zapadu je moguće i nevrijeme. U srijedu opet sunčanije, i malo manje vruće, oko 30 stupnjeva.

Na moru većinom sunčano i vrlo vruće. Noću oko 25, a danju oko 35. U utorak su na sjevernom Jadranu mogući kraći pljuskovi. Ujutro će puhati burin, a danju maestral.

Tjedan koji je pred nama na Jadranu će biti sunčan i vrlo vruć. Na kopnu malo promjenjivije, ali zato podnošljivije i ugodnije, osobito u drugoj polovini tjedna. Češće će biti pljuskova i grmljavine, najvjerojatniji su u utorak, četvrtak i petak.

