Planirate kraj tjedna provesti otvorenom? Meterolog otkriva kakvo vas vrijeme čeka

U petak ujutro će u većini Hrvatske biti vedro. Samo je rijetko moguća magla, ponajprije na zapadu Istre, u Ravnim kotarima te uz Savu, no ne bi se trebala dugo zadržavati, najdulje do 8 ili 9 sati. Vjetra gotovo i da neće biti, jedino će u Slavoniji i Podravini puhati slab jugoistočnjak. Jutro će biti malo toplije nego u četvrtak: u unutrašnjosti će se temperatura kretati od -2 do 2, a na obali od 7 do 9 stupnjeva.

I poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti sunčano, pretežno vedro i ugodno vrijeme, a temperatura će u najtoplijem dijelu dana rasti do 15-16 Celzijevih stupnjeva. Duž Podravine će puhati slab do umjeren jugoistočni vjetar, dok će drugdje on biti vrlo slab, u vremsnekog prognozi Dnevnika Nove TV najavio je meterolog Nikola Vikić-Topić.

Većinom vedro i sunčano bit će i u Slavoniji, Baranji i Srijemu. Vjetar će blago ojačati na slab do umjeren, i dalje s istoka i jugoistoka, a temperatura će biti malo niža nego na zapadu – uglavnom do 14 ili 15 stupnjeva.

Pročitajte i ovo Školski praznici i novi skijaški val Brinu li Hrvate paprene cijene? Provjerili smo koliko duboko morate posegnuti u džep za skijašku avanturu i koliko košta nova oprema: "Rezervacije se uzimaju već od ljeta"

U Istri, Primorju, Gorskom kotaru i Lici vrijeme će biti sunčano. Niski oblaci i magla sa zapada Istre do podneva će se premjestiti prema otvorenom moru, tako da će se i tamo razvedriti. Vjetar će biti većinom slab, južnih smjerova, a najviša dnevna temperatura uglavnom će iznositi između 15 i 17, samo će u višem gorju biti malo niža.

Puno sunčana vremena bit će i u Dalmaciji. Nebo će biti pretežno vedro, vjetar vrlo slab, većinom jugo, a temperatura će se kretati do 15-17 stupnjeva tako da će biti i ugodno toplo.

Pročitajte i ovo Objavljeno izvješće Obdukcija otkrila kako su uginule glavate želve koje su pronađene na Dugom otoku

Vikend će u kopnenim krajevima biti nešto oblačniji. U unutrašnjosti će lokalno pasti malo prolazne kiše i to uglavnom u noći sa subote na nedjelju te u nedjelju prijepodne. Subota će biti toplija s temperaturom oko 15 stupnjeva, a zatim će nedjelja i ponedjeljak biti malo svježiji. Nije to neko strašno zahladnjenje, bit će 11-12 stupnjeva, ali uz slab do umjeren sjeverac činit će se hladnije.

Na obali će tijekom vikenda biti suho, ali će vjetar u nedjelju okrenuti na umjerenu buru. Bit će malo više oblaka, no i dalje će prevladavati sunčano i ugodno vrijeme, uz temperaturu do 15-16 Celzijevih stupnjeva. U ponedjeljak se očekuje novo naoblačenje, navečer uz kišu na sjeveru te će tada zapuhati jugo.