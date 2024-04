Vikend je pred vratima, kao i pitanje: Prvi maj donosi kišu ili sunce? Obratite pozornost na važan detalj

Tijekom vikenda i početkom idućeg tjedan očekuje se stabilnije, sunčanije i toplije vrijeme dok se za Prvi maj očekuje pljusak.

Meteorolozi govore, Prvi maj bez pljuska je kao i Praznik rada bez graha.

U petak i subotu s jugozapada će nad naše područje pristizati manja masa vlažnog, nestabilnog zraka, u jugozapadnoj struji uglavnom na sjeverni Jadran i u gorski dio zemlje. No istodobno će i jačati greben anticiklone pa će atmosfera u našim krajevima ipak postajati sve stabilnija, što znači da će u većini zemlje ipak biti i suho i dosta sunčano, a i toplije.

Vrijeme će se i na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru stabilizirati već od nedjelje. U prvoj polovici sljedećeg tjedna potom očekuje nas ugodno, sunčano i toplo proljeće.

Subotnje jutro bit će djelomice ili pretežno sunčano, uglavnom i mirno, ponegdje na kopnu može biti kratkotrajne magle.

Promjenjivije, na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru gdje će tijekom dana biti moguće i malo kiše ili pljusak. Puhat će tek slabo do umjereno jugo. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 2 do 7, a na moru između 8 i 13 stupnjeva.



U središnjoj Hrvatskoj djelomice ili pretežno sunčano bit će i poslijepodne. Zapuhat će slab do umjeren jugozapadnjak te će biti ugodno toplo, uz temperaturu oko 20 stupnjeva. Lokalno u Banovini poslijepodne možda tek kap kiše.



Slično i u Slavoniji i Baranji. Dosta sunca i topline, ovaj put prave proljetne, a ne pretjerane kao što smo već u nekoliko epizoda ove godine imali. Dnevna temperatura ide i do 21 stupanj.

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu bit će djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku te pri tom i mogućnost za malo kiše ili poneki pljusak. Puhat će slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, ne osobito jak. Najviša dnevna temperatura u gorju od 13 do 18, a na moru između 17 i 21 stupanj.



Najsunčanije će u subotu biti u Dalmaciji. Poglavito uz obalu te južnije u regiji. Jugo će tijekom dana slabjeti, bit će sve mirnije, a temperatura će biti oko 20 stupnjeva.

Temperatura mora još uvijek je dosta svježa, 15-ak do najviše 17 koliko je u petak bilo u Šibeniku, Hvaru i Dubrovniku.



UV indeks bit će u subotu još većinom umjeren, ali će u nedjelju već u cijeloj zemlji biti visok.



Vrijeme idućih dana bit će stabilno, sunčano i sve toplije. Najviša dnevna temperatura od nedjelje pa sve do utorka bit će oko 25 stupnjeva, ponegdje i malo viša.



Sunčano i ugodno toplo bit će i na moru. Puhat će tek slab do umjeren jugoistočni vjetar, a temperatura će biti malo niža nego u unutrašnjosti, no isto ugodna, oko 23, 24 stupnja najčešće.

A vrijeme će od sredine sljedećeg tjedna biti nestabilnije, promjenjivije i mrvicu manje toplo. Zasad bi poneki pljusak bio moguć i na Praznik rada, no sigurno neće biti hladno, pa će za roštiljanje najčešće biti potrebno osigurati tek neku nadstrešnicu da ne pokisnete u slučaju pljuska.

