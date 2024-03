Uskoro nam se vraća nestabilno vrijeme: Meteorolog otkriva kada stiže nova promjena

Iznad naših krajeva uspostavilo se prostrano polje povišenog tlaka zraka, a frontalni poremećaji s vlažnim i nestabilnim zrakom nalaze se daleko od naših krajeva, na sjeverozapadu kontinenta. Zbog toga će do vikenda posvuda biti suho i stabilno.

U četvrtak ujutro u većini će krajeva unutrašnjosti biti djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano. U zapadnim i središnjim predjelima i na sjeveru Jadrana ponegdje valja računati na maglu i većinom slab vjetar. U Dalmaciji će ujutro puhati bura, a na otvorenom moru ponegdje umjerena tramontana. Najniža jutarnja temperatura zraka u unutrašnjosti će iznositi od 1 do 4, u gorskom području oko 0, a na Jadranu od 7 do 11 Celzijevih stupnjeva.

U nastavku dana u središnjoj Hrvatskoj vrijeme će biti djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Vjetar će biti slab, a najviša temperatura će se kretati od 14 do 17 stupnjeva.

U istočnim predjelima bit će promjenljivo oblačno uz sunčana razdoblja, češća poslijepodne. Vjetar će većinom biti slab, a temperatura će iznositi od 14 do 16 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj djelomice, a na sjevernom Jadranu će u četvrtak biti pretežno sunčano uz većinom slab vjetar i najvišu temperaturu od 13 do 17 stupnjeva.

U Dalmaciji će biti pretežno sunčano uz slab i umjeren sjeverozapadnjak i zapadnjak. Temperatura će se kretati od 16 do 18 stupnjeva.

U narednim će danima u unutrašnjosti vrijeme biti promjenljivo sa sunčanim razdobljima. U subotu će biti oblačnije, povremeno s kišom ili ponekim pljuskom. U nedjelju će ujutro malo kiše još može pasti na istoku zemlje. Vjetar će većinom biti slab, a posvuda će i dalje biti razmjerno toplo.

Na Jadranu će tijekom narednih dana biti djelomice sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. U subotu će doći do jačeg naoblačenja, mjestimice s kišom ili pljuskovima, a ponekog pljuska u nedjelju ujutro još može biti na jugu Dalmacije. Do nedjelje će puhati slab do umjeren jugozapadnjak i jugo, a zatim umjerena bura i sjeverozapadnjak. Temperatura se neće mnogo mijenjati.

