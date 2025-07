Kiša, pljuskovi, grmljavina: Izdana upozorenja za dijelove Hrvatske

U većini predjela unutrašnjosti te na sjevernom Jadranu bit će promjenljivo oblačno, osobito prijepodne mjestimice s malo kiše ili ponekim pljuskom. Pritom duž obale pljuskovi mogu biti izraženi i praćenim grmljavinom. U Dalmaciji uglavnom sunčano, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za srijedu.



Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, podno Velebita prijepodne mjestimice jaka s ponekim olujnim udarom, a u Dalmaciji poslijepodne zapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka uglavnom od 22 do 27, na Jadranu od 30 do 33 stupnjeva Celzijusovih.

Upaljen je žuti meteoalarm, što znači da bi vrijeme moglo biti opasno, za zapadnu obalu Istre, riječku regiju te Kvarner i Kvarnerić.

Meteoalarm Foto: DHMZ

Pogledajte jutrošnje temperature u hrvatskim gradovima:

Temperature u Hrvatskoj 16. 7. 2025. u 7 sati Foto: DHMZ

Više detalja o tome kakvo nas vrijeme očekuje u ostatku srijede i u danima pred nama pogledajte u vremenskoj prognozi Dnevnika Nove TV.