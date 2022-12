Cijena barela ruske nafte uvezene morskim putem bit će 60 dolara. Odlučila je tako koalicija zapadnih zemalja predvođenih skupinom najznačajnijih industrijskih zemalja svijeta G7. Rusija je poručila da ograničenje neće prihvatiti i da će za svoju naftu pronaći druge kupce. O toj je temi s energetskim stručnjakom Davorom Šternom razgovarao reporter Dnevnika Nove TV Dino Goleš.

Od ponedjeljka na snagu stupaju nove sankcije protiv Rusije, a među njima je i ograničenje cijene barela nafte koja je uvezena morskim putem na 60 dolara.

"Kao lijepi san i poklon za Novu godinu, bilo bi lijepo da se to ostvari. Međutim, prve informacije iz Rusije su da oni ne prihvaćaju takav diktat cijene i sad ćemo vidjeti hoće li se to nastaviti. To bi, u svakom slučaju, puno značilo za Europu i za Hrvatsku", rekao je energetski stručnjak Davor Štern.

"U tom bi slučaju trebalo očekivati stabilizaciju cijena nafte. Ne znam hoće li se to odnositi i na derivate, a vjerojatno bi to trebalo proširiti i na naftne derivate jer Rusija jedan veliki dio prerađuje kod kuće. Bio bi još jedan dobar i lijep san kada bi se to odnosilo na cijene ruskog plina za Europu", dodao je Štern u razgovoru s reporterom Dnevnika Nove TV Dinom Golešom.

Goleš ga je zatim upitao vjeruje li da će se to dogoditi, budući da te sankcije naziva snom.

"Prve reakcije su negativne. Rusija je velik proizvođač i velika zemlja. Kada bi oni ovo prihvatili, to bi na neki način značilo kapitulaciju u energetskom ratu. S druge strane, oni i dalje moraju prozvoditi naftu jer je prekinuti proizvodnju komplicirano s tehničke strane", objasnio je Štern.

"Preostaje im današnja priča da su negdje kupili 100 velikih tankera kako za prijevoz nafte ne bi ovisili o tuđim flotama. Ovaj embargo bi se odnosio na prijevoznike, banke, osiguravatelje i sve druge koji sudjeluju u lancu kupovine nafte. Oni će i dalje raditi sa svojim bankama, osiguravajućim kućama", dodao je.

Nove sankcije, smatra Štern, neće donijeti velike promjene na naftne burze, budući da se njome na tim burzama zbog zabrana ne bi smjelo trgovati. Osim toga, velikih promjena ne bi trebalo biti ni po pitanju derivata.

"Za to nema potrebe jer se derivati i dalje proizvode iz relativno skupe nafte. Kada bi došlo do jeftine nafte od 60 dolara po barelu, derivati bi trebali pojeftiniti, ukoliko burza opet ne učini svoje", zaključio je Štern na kraju razgovora.

