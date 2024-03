Dan nakon odluke Ustavnog suda: U kojem smjeru kreće okršaj Milanovića i Plenkovića?

parlamentarni izbori održat će se u srijedu 17. travnja

Zoran Milanović ne smije dok je na dužnosti predsjednika RH sudjelovati na parlamentarnim izborima, zaključio je Ustavni sud

Milanović je odluku Ustavnog suda nazvao ustavnim pučem

Tijek događaja:

7:30 U subotu, 6. travnja istječe rok do kojega birači, uoči saborskih izbora raspisanih 17. travnja, mogu pregledati, dopuniti i promijeniti podatke upisane u registar birača, izvijestilo je Ministarstvo pravosuđa i uprave.

7:20 Državno izborno povjerenstvo (DIP) priopćilo je u ponedjeljak da će, sukladno svojim ovlastima, osigurati održavanje izbora za Hrvatski sabor u skladu s Ustavom, zakonima te svojim obvezatnim uputama, ujedno uvažavajući stajališta iz Upozorenja Ustavnog suda RH.

''Buduće konkretne odluke DIP-a u izbornom procesu ne mogu se unaprijed najaviti nego će ovisiti će o postupanju izbornih sudionika u svakom pojedinom slučaju'', odgovorio je DIP na medijske upite kako će postupati u vezi moguće kandidature Zorana Milanovića, predsjednika Republike na izborima za Sabor.

7:15 Bivša predsjednica Ustavnog suda Jasna Omejec kazala je da Dnevnik Nove TV da bi se na mjestu aktualnog predsjednika Ustavnog suda Miroslava Šeparovića odlučila na radikalan korak poništavanja izbora.

7:00 Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković ocijenio je u ponedjeljak kako su postupci predsjednika RH Zorana Milanovića i SDP-a pokušaj mini državnog udara i zlouporabe institucija te je istaknuo kako je Ustavni sud u svom zaključku bio jasan - da se kršio Ustav.

6:45 Odluku Ustavnog suda koji je zaključio da se ne može kandidirati na izborima, predsjednik Republike Zoran Milanović nazvao je ustavnim pučem.

''Ovo je političko nasilje'', rekao je Milanović nakon što je Ustavni sud objavio upozorenje u ponedjeljak. No, dodao je da će on na kraju biti mandatar i premijer, na legalan i pristojan način, ali da ''toj bandi neće reći kako''. Pozvao je i građane da se na izborima ujedine protiv HDZ-a i ''bande Andreja Turudića'', glasali oni za SDP-ovu listu, za Možemo!, za Domovinski pokret, za Most.

6:30 Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovat će na svečanoj sjednici Gradskog vijeća u povodu Dana grada Ludbrega.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković, u pratnji ministra zdravstva Vilija Beroša, ravnatelja KBC-a Zagreb Ante Ćorušića i direktora tvrtke Roche za južnu Europu Olivera Blecka, svečano će otvoriti Zavod za personaliziranu medicinu KBC-a Zagreb.