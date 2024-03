Milinović prozvao Plenkovića: ''Gledao si iz Bruxellesa kako ginemo... Ja nisam imao anemiju kojom bih izbjegao poziv Tuđmana za boj''

Nakon što se predsjednik HDZ-a i Vlade Andrej Plenković pohvalio da on ne izbacuje članove iz stranke pa kao jedinu iznimku naveo ''desant autobusima'' Darka Milinovića i prozvao ga za ''jogurt revoluciju'', oglasio se bivši HDZ-ovac, a danas predsjednik stranke LiPo.

''Kaže Plenković meni - jogurt revolucija. To reci svojem glavnom koalicijskom partneru. On je taj jogurt, s tobom. Jogurt revolucija događala se pod paskom Miloševića i SDSS-a, njegova glavnog partnera. I nas iz Like uspoređuješ s njima. Je li te imalo sramota? Ja sam s puškom u ruci s mnogim drugima rušio tu jogurt revoluciju dok je Plenković bio u Bruxellesu i gledao izdaleka kako se stvara država, kako ginemo. Što je radio Karamarku, a sada mu treba. Ej Karamarko!'', zavapio je Milinović.

''Zašto me izbacio? Jer imam kičmu. Nisam mu se htio pokoriti za Istanbulsku bio sam protiv, birao sam obitelj. Pet puta je odgađao izbore u Lici jer bih ja pobijedio, a to mu nije pasalo. Bili smo u Zagrebu s jednim zahtjevom da opet ne odgodi izbore, samo to. Ja nisam imao anemiju kojom bih izbjegao poziv Tuđmana za boj. Što bi Plenković dao da je na svojoj koži osjetio kako se stvara država. Pobjegao je i izdaleka gledao kako ginemo. I ti spominješ jogurt revoluciju? Zašto nisi doveo Pupovca u Lisinski? Tvojem Medvedu je bliži Pupovac nego Ćipe. Sramota'', zaključio je Milinović.