Kako se prijaviti za rad u biračkom odboru? Dobra prilika za dodatnu zaradu, a evo i tko ima prednost

U superizbornoj 2024. godini u Hrvatskoj ćemo čak tri puta izlaziti na izbore – parlamentarne, izbore za Europski parlament i one predsjedničke krajem godine. Prilika je to da osim davanja svog glasa i sami budete dio biračkog odbora, odnosno da budete angažirani za rad na biračkom mjestu, za evidenciju glasača, podjelu i prebrojavanje biračkih listića, a za to ćete naravno dobiti i naknadu.

Iako iznos naknade za članove biračkog odbora za nadolazeće izbore još nije službeno određen, na posljednjim parlamentarnim izborima 2020. godine on je iznosio 300 kuna za članove biračkog odbora, a 400 kuna za predsjednika i njegovog zamjenika. Godinu dana kasnije na lokalnim izborima naknada za članove je povećana na 350 kuna dok je predsjedniku i njegovom zamjeniku zadržano po 400 kuna neto.

Glasanje, ilustracija Foto: Niksa Stipanicev/Cropix

Posljednju službenu odluku Vlada je donijela 30. ožujka 2023. godine za tadašnje izbore članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina. Tada je naknada za predsjednika i potpredsjednika biračkog odbora bila 60 eura, a za članove biračkog odbora 50 eura neto. Negdje na tom tragu mogu se očekivati naknade i ove godine.

Što rade birački odbor?

Birački odbor za parlamentarne izbore čini deset članova: predsjednik i njegov zamjenik te osam članova odbora koji na biračkom mjestu rade u dvije smjene. Oni su dužni pripremiti biračko mjesto za održavanje izbora: pripremiti stolove, pregrade i kemijske olovke za glasanje, knjigu popisa birača na tom biračkom mjestu te glasačke listiće i kutije koje do 7:00 moraju biti zapečaćene.

Tijekom čitavog dana oni dočekuju birače u dvije smjene. Otvaraju biračko mjesto točno u 7:00 te s dolaskom glasača, evidentiraju ih u knjizi popisa birača te im predaju listić za glasanje. Listić se ispunjava iza pripremljene pregrade te ga glasač sam ubacuje u jasno označenu kutiju.

Biračko mjesto, ilustracija Foto: Josko Ponos/Cropix

Svi članovi dužni su u 19:00 prisustvovati zatvaranju biračkog mjesta i prebrojavanju glasova, nakon čega se potpisuje zapisnik kojeg predsjednik i zamjenik biračkog odbora, zajedno s glasačkim listićima i kutijama kao i svim ostalim dokumentima s mjesta birališta, predaje u sjedište nadležnog izbornog povjerenstva.

Stranački ili nestranački ljudi

Članove biračkog odbora imenuje izborno povjerenstvo izborne jedinice u kojoj se nalaze, na prijedlog nadležnog općinskog ili gradskog izbornog povjerenstva, najkasnije pet dana prije datuma izbora.

Na izborima za hrvatski i europski parlament, predsjednik biračkog odbora i njegov zamjenik ne smiju biti članovi nijedne političke stranke, dok po dva člana i dva njihova zamjenika (raspoređenih u dvije smjene) dolaze iz većinske i oporbene stranke ili koalicije, sukladno stranačkom sazivu ranije raspuštenog Hrvatskog sabora.

Stranke trebaju imena svojih članova dostaviti nadležnim povjerenstvima najkasnije osam dana prije izborne nedjelje.

Glasačke kutije, ilustracija Foto: Milena Budimir/Cropix

Na izborima za predsjednika Republike Hrvatske ukupno je manje članova biračkog odbora, zbog manjeg opsega posla. Šest članova biračkog odbora čine predsjednik i dva člana i njihovi zamjenici. Na ovim izborima političke stranke nemaju pravo određivati članove biračkih odbora niti njihove zamjenike, tako da su svi nestranačke osobe.

Kako se prijaviti u birački odbor?

Nakon raspisivanja datuma izbora, Državno izborno povjerenstvo (DIP) će uputiti poziv građanima koji žele biti u biračkim odborima za parlamentarne izbore da se obrate nadležnom izbornom povjerenstvu, odnosno političkim strankama.

Nestranački građani mogu biti predsjednici ili zamjenici odbora te se mogu obratiti nadležnom gradskom ili općinskom izbornom povjerenstvu. Podatke i kontakt će objaviti DIP.

Građani koji žele biti samo članovi jednog od oko šest tisuća biračkih odbora, trebaju se obratiti političkim strankama, ako je riječ o izborima za parlament.

Ilustracija - glasački listić Foto: Danijel Soldo/Cropix

Prednost kod izbora za članove biračkih odbora imaju osobe slabijeg imovinskog stanja (nezaposleni, studenti, umirovljenici i sl.), što je potrebno naznačiti u prijavi.

Za sudjelovanje u radu biračkog odbora trebate biti punoljetni i imati otvoreni račun u banci radi uplatu naknade za rad na izborima. Također, na navedeni iznos dobiva se i povrat poreza.

Kako bi se lakše razumio rad biračkih odbora, Državno izborno povjerenstvo će na svojim mrežnim stranicama objaviti upute i webinare uz odgovore na sva relevantna pitanja vezana uz rad biračkih odbora te će nadležna gradska i općinska izborna povjerenstva provesti edukaciju na terenu.