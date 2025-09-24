Branitelj ubojice iz škole u Prečkom objasnio zašto su tražili isključenje javnosti: "Nema taktike obrane"

Odvjetnik Miroslav Vlašić, branitelj 20-godišnjaka optuženog za teško ubojstvo djeteta u Osnovnoj školi Prečko u prosincu prošle godine i još 54 teška kaznena djela, kazao je nakon početka suđenja zatvorenog za javnost kako nema taktiku obrane te da radi po savjesti.

Dodao je kako je obrana predložila djelomično isključenje javnosti sa suđenja jer smatra da određeni dijelovi, u koje nisu implementirani svjedoci maloljetnici, mogu biti prezentirani javnosti.

Odlukom Ive Gradiški Lovreček, predsjednice sudskog vijeća Županijskog suda u Zagrebu, suđenje je u cijelosti zatvoreno za javnost.

Odvjetnik Krešimir Škarica, opunomoćenik obitelji oštećenika, rekao je da je predsjednica sudskog vijeća izričito naglasila da je glavna rasprava zatvorena za javnost radi zaštite prava maloljetnih žrtava i njihovih obitelji te da bi sav sadržaj sa suđenja koji bi izašao u javnost predstavljao počinjenje kaznenog djela.

Škarica je ocijenio da je takva odluka očekivana i ispravna.

"Ideja je da se rasprava koncentrira na mali broj dana između pojedinih rasprava", dodao je kazavši kako očekuje da će se suđenje brzo završiti.

Kazao je i da je postavljeni imovinski zahtjev oštećenika predmet drugog sudskog postupka koji je već u tijeku te da je postupak u fazi izvansudske nagodbe.

Optuženi 20-godišnjak doveden je na glavnu raspravu pod jakim osiguranjem s tzv. lisicama i lancima na nogama, a na sud je došlo i nekoliko roditelja žrtava.

Optužnica koju je podiglo zagrebačko Županijsko državno odvjetništvo (ŽDO) tereti ga da je 20. prosinca prošle godine, "u vrijeme nastave došao do zagrebačke osnovne škole, s unaprijed stvorenom namjerom da liši života djecu i djelatnike škole i svjestan da se radi o djeci niske kronološke dobi koja mu se nisu u stanju fizički oduprijeti".

Potom je, stoji u optužnici podignutoj početkom srpnja ove godine, ušao u prostorije škole gdje je nožem napao učiteljicu i djecu. Prilikom napada jedno je dijete smrtno stradalo, dok su učiteljica i troje djece u napadu zadobili teške tjelesne ozljede.

Tužiteljstvo je ranije priopćilo da je okrivljenik izvršio fizičke napade te ozljeđivanja djece i učiteljice pred 50-ak učenika te osnovne škole.

Zagrebački ŽDO je u optužnici predložio produljenje istražnog zatvora protiv okrivljenika kojem ne navodi dob i to zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i zato jer je pritvor nužan zbog neometanog odvijanja postupka za kazneno djelo za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora i kod kojeg su okolnosti počinjenja kaznenog djela posebno teške.

Riječ je o bivšem učeniku OŠ Prečko koji je nakon napada nožem pobjegao u obližnji Dom zdravlja gdje je pokušao samoubojstvo.

Zbog te tragedije, idući dan u cijeloj Hrvatskoj bio je dan žalosti, a ministar obrazovanja Radovan Fuchs najavio je obavezno zaključavanje škola.