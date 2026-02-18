Obavijesti Foto Video Pretražite
prijeti li raspad koalicije?

Božinović se oglasio oko slučaja Jean-Michela Nicoliera i Hrebakovog ultimatuma vladajućima

Piše Hina, 18. veljače 2026. @ 16:35 komentari
Davor Božinović
Davor Božinović Foto: Tonci Plazibat/Cropix
Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović poručio je u srijedu da Hrvatska nije propustila učiniti sve što je mogla u slučaju ubojstva vukovarskog branitelja Jean-Michela Nicoliera te je pozdravio snažniji angažman francuskih institucija. Izrazio je nadu da bi zajednički napori mogli dovesti do procesuiranja odgovornih, dok je istodobno odbacio tvrdnje da je Francuska preuzela inicijativu zbog nečinjenja hrvatskih vlasti.
