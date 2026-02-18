Božinović se oglasio oko slučaja Jean-Michela Nicoliera i Hrebakovog ultimatuma vladajućima

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović odbacio je teze da RH nije učinila dovoljno po pitanju ubojstva vukovarskog branitelja Jean-Michela Nicoliera te pozdravio angažman francuskih institucija, izrazivši nadu da će se zajedničkim naporom postići cilj da počinitelji odgovaraju.

Obitelj vukovarskog branitelja Jean-Michela Nicoliera koji je ubijen na Ovčari nakon zarobljavanja u vukovarskoj bolnici, prema pisanju Jutarnjeg lista, uputila je ultimatum Republici Srbiji putem njihova veleposlanstva u Parizu kojim traži izručenje osumnjičenika za njegovo ubojstvo Spasoja Petkovića.

"Francuske institucije vode taj proces, postoji suradnja i s hrvatskim institucijama. Nama je u svakom slučaju drago da su francuske institucije pokazale, možda i po prvi puta, jak interes, znamo da je to otišlo u Francuskoj na visoku razinu. Moguće je da se tim zajedničkim naporima postigne ono što je cilj svakog takvog predmeta, a to je da počinitelji odgovaraju za ono za što se sumnjiče", poručio je Božinović u izjavi u Saboru u srijedu.

Upitan je li taj potez Francuske pljuska Hrvatskoj s obzirom na to da Hrvatska nije napravila dovoljno po tom pitanju, Božinović je tu tezu odbacio kao netočnu.

"Baš u mandatu ove Vlade podignuta je kaznena prijava protiv konkretne osobe za ubojstvo Jean-Michela Nicoliera. Znamo da je veliki dio naših prijava i optužnica zapravo nemoguće provesti zbog nesuradnje druge strane", istaknuo je.

Pri tome je podsjetio kako je Ravnateljstvo policije još 2018. osnovalo posebnu radnu skupinu za zločine na Ovčari te je podignut cijeli niz kaznenih prijava, a više od desetak osoba bilo je dostupno hrvatskim institucijama, bile su privedene te se provodi kriminalističko istraživanje.

Saborski zastupnici poručili su u srijedu da je Hrvatska trebala zatražiti izručenje osumnjičenog za Nicolierovo ubojstvo, a glavni državni odvjetnik Ivan Turudić izjavio je da je istraga protiv Spasoja Petkovića prekinuta jer se Srbija oglušila na sve ranije zahtjeve hrvatskog tužiteljstva i ne izručuje svoje državljane.

O Hrebaku: Nema ultimatuma, razumijem da manji partner želi da ga se čuje

Predsjednik HSLS-a Dario Hrebak najavio je u srijedu kako je premijeru Andreju Plenkoviću dao rok od 30 dana da riješi slučaj DP-ova saborskog zastupnika Josipa Dabre, o kojemu je vrlo oštro govorio te da resetira vladajuću većinu ili, kako je naglasio, HSLS-a u njoj više neće biti.

Upitan kako je doživio tu izjavu i je li to zaista ultimatum, Božinović je poručio kako nema ultimatuma kada je u pitanju ova vlada, dodavši kako ih nikada nije niti bilo, ali da ih "niti može biti HDZ-u i predsjedniku vlade".

Ponovio je kako su na koalicijskom sastanku svi članovi jednodušno osudili taj događaj. "Svi su kazali da je to štetno i nepotrebno. Mislim da je naš stav po pitanju totalitarnih režima, ovdje konkretno ustaškog pokreta i NDH, tu nema zadrške - svi to osuđujemo", naveo je.

Pri tome je dodao kako je to "na svoj način" štetnim ocijenio i predsjednik Domovinskog pokreta te da iako HSLS nije bio na tom sastanku, ne vidi da postoji razlika s obzirom na vrijednosni sklop koji prati koaliciju i vladu ovih desetak godina.

"Mogu razumjeti da manji partner, nekad možda i u afektu, nešto kaže, da ima potrebu da ga se jače čuje u nekim pitanjima, ali tu nema nikakve suštinske razlike. Mi ćemo, kao i do sad, razgovarati", poručio je Božinović, dodavši kako su se u tih 10 godina puno puta susreli s kriznim situacijama koje su bile ozbiljnije od ovoga danas.

Na novinarsku opasku da se nitko nije ispričao te pitanje kako bi reagirali u Njemačkoj na takvu situaciju s koalicijskim partnerom, ministar je ponovio kako je incident štetan - i za Hrvatsku, vladajuću koaliciju i DP.

Strani radnici: Država će sufinancirati učenje jezika, stopa kriminaliteta mala

Ministar je odgovarao i na pitanja o izmjenama Zakona o strancima gdje je ključna novina obvezno učenje hrvatskog jezika za strane radnike, odnosno obveza polaganja ispita razine A1.1 nakon godine dana boravka, kao uvjet za produljenje dozvole boravka i rada.

Božinović je poručio kako kapaciteta za to imamo jer Hrvatska ima oko 90 ustanova koje imaju programe savladavanja hrvatskog jezika te ih je još 15 u planu, a što se tiče sufinanciranja, rekao je kako je Ministarstvo rada već osiguralo 10.000 vaučera, ali je učinak bio upitan bez propisivanja učenja jezika kao obaveze.

Država je kroz Europski socijalni fond spremna sufinancirati učenje jezika u iznosu od 50 do 70 posto, dodao je. S obzirom na to da cijena tečaja iznosi oko 500 eura, država bi pokrila između 300 i 400 eura, dok bi ostatak troška snosili poslodavci.

"Ako je poslodavcu prevelik teret platiti 200 eura za stranog radnika, onda je pitanje je li on, kad govorimo o njegovoj osnovnoj djelatnosti, uopće kapacitiran za primanje stranih radnika snage", istaknuo je Božinović, dodavši da to nije samo izdatak, već predstavlja ulaganje u podizanje kvalitete proizvodnih i radnih procesa.

Na pitanje o stopi kriminaliteta među stranom radnom snagom u odnosu na hrvatsko stanovništvo, Božinović je istaknuo da u Hrvatskoj trenutačno boravi oko 120.000 radnika iz trećih zemalja te još 14.000 iz EU država, što je populacija veličine većeg hrvatskog grada.

"Ako na 134.000 ljudi imate nekoliko stotina kaznenih djela ili prekršaja prema stranim radnicima gdje su oni žrtve, ima ih i gdje su oni počinitelji, sve je to u nekim granicama. U razdoblju od godine dana, kad to usporedite s nekim hrvatskim gradom te veličine, onda je ovo više u razini statističke greške i kad su žrtve i kad su eventualno počinitelji", naveo je ministar.