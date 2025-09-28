Božinović otkrio kolika kazna čeka muškarca koji je raketom ubio ženu: "Svadba i pirotehnika ne idu zajedno"

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je u nedjelju, komentirajući slučaj iz Šibenika u kojemu je žena poginula na proslavi vjenčanja od pirotehničkog sredstva, da svadba, pirotehnika i signalne rakete ne idu zajedno.

"Radi se o teškoj zlouporabi i kršenju zakona, ovaj put od odrasle osobe koja je potpuno neovlašteno, upotrijebila sredstvo koje ima dozvolu, ali uz strogo određene svrhe da bude korišteno, s to je signalna raketa koja, pogotovo na moru i u nekim drugim situacijama spašava živote, tako da je dovela do smrtne posljedice", rekao je Božinović.

Izvijestio je da je zbog toga osoba uhićena.

"Bit će podnesena kaznena prijava, s kvalifikacijom vezanom za izazivanje tragedije općeopasnom radnjom sa smrtnom posljedicom, što su djela koja mogu značiti i zatvorsku kaznu do 15 godina, ali to treba prepusti pravosudnim tijelima", napomenuo je ministar.

"Nešto slično, na svadbi, se dogodilo i u Makarskoj, gdje je osoba zbrinuta u bolnici, nije bilo traženja dozvole za korištenje takvih sredstva i bit će sankcionirano. Ne znam kako prenijeti i ponoviti poruku da svadbe nisu mjesto gdje se treba koristiti pirotehnika", kazao je.

O vršnjačkom nasilju

Božinović je da kako se u posljednje vrijeme govori i o vršnjačkom nasilju, svi su zabrinuti za sigurnost naše djece, ali ako stariji šalju ovakve poruke djeci i cijelom društvu to nije dobro i zaslužuje pravosudnu i društvenu osudu kao neprihvatljivo ponašanje.

Podsjetio je na slučaj iz Splitsko-dalmatinske županije od prije godinu dana kada je policija zbog uporabe pirotehnike intervenirala na svadbi, no nakon toga je bila javno prozivana da je pretjerano reagirala.

"Vjerojatno bi se upravo takvim akcijama policije možda puno toga spriječilo", napomenuo je.

"Postavlja se pitanje ako imamo sredstva koja su legalna i netko ih koristi na ovakav način hoćemo li raditi detekciju pirotehnike na svakom veselju, svadbi. Policija ne bježi od svoje odgovornosti, ali svi tome moraju dati svoj doprinos, ovo nema nikakvog opravdanja", poručio je.

PU Šibensko-kninska priopćila je da je 52-godišnji muškarac u subotu navečer uhićen i priveden te je u tijeku kriminalističko istraživanje, zbog ispaljivanja pirotehničke naprave došlo do ozljeđivanja ženske osobe koja je kasnije preminula u bolnici.

Osvrnuo se i slučaj maloljetničkog nasilja u Retkovcu, rekavši kako je to riješeno, šest je osoba uhićeno, neki su pušteni jer su mlađi od 14 godina, dvoje starijih je upućeno pravosudnim institucijama zaduženima za rad s maloljetnicima, a šesta osoba je puštena i bit će tretirana kroz sustav socijalnog rada.

"Hrvatska policija je u ovom i nekim drugim slučajevima sve te počinitelje u kratkom periodu detektirala i uhitila te predala hrvatskom pravosuđu. MUP je prošle godine, poučen iskustvima iz inozemstva, pokrenuo međuresorne koordinacije na razini gradova i općina, s ravnateljima škola, domovima zdravlja, socijalnim službama", rekao je.

"Živimo u takvom vremenu da moramo pojačati prevenciju kroz brzu razmjenu informacija. Ukoliko netko u sustavu, školi ili zdravstvu ima indicije o ponašanju djece koje je potencijalna opasnost te informacije moraju brzo kolati kako bi s preventivnom akcijom društvo za njih pobrinulo", napomenuo je.