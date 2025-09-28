Novi slučaj stradanja od signalne rakete na vjenčanju! Žena završila u bolnici s teškim ozljedama

Splitsko-dalmatinska policija objavila je da je jučer oko 18 sati tijekom održavanja vjenčanja ispred makarske katedrale najvjerojatnije aktivirana signalna raketa koja je teško ozlijedila ženu.

Ženi, koja je bila gošća na vjenčanju, pružena je liječnička pomoć. Utvrđena je da je teško ozlijeđena te je hospitalizirana.

O događaju je izvješteno Državno odvjetništvo, obavljen je očevid te se provodi daljnje kriminalističko istraživanje.

Ovo je drugi ovakav događaj u istom danu. Naime, šibenska policija noćas je izvršila očevid na mjestu gdje je u subotu navečer došlo do tragedije u kojoj je nakon ispaljivanja signalne rakete na vjenčanju preminula žena.

Šibensko-kninska policija objavila je da je ženi brzo pružena liječnička pomoć, ali je od zadobivenih ozljeda preminula u Općoj šibenskoj bolnici. Osumnjičeni 52-godišnjak je uhićen.