Novi slučaj stradanja od signalne rakete na vjenčanju! Žena završila u bolnici s teškim ozljedama

Ženi, koja je bila gošća na vjenčanju, pružena je liječnička pomoć. Utvrđena je da je teško ozlijeđena te je hospitalizirana.
O događaju je izvješteno Državno odvjetništvo, obavljen je očevid te se provodi daljnje kriminalističko istraživanje.
Ovo je drugi ovakav događaj u istom danu. Naime, šibenska policija noćas je izvršila očevid na mjestu gdje je u subotu navečer došlo do tragedije u kojoj je nakon ispaljivanja signalne rakete na vjenčanju preminula žena.
Šibensko-kninska policija objavila je da je ženi brzo pružena liječnička pomoć, ali je od zadobivenih ozljeda preminula u Općoj šibenskoj bolnici. Osumnjičeni 52-godišnjak je uhićen.