Dodik zaprijetio odcjepljenjem Republike Srpske: Srpski premijer obećao potporu Beograda

Vlasti Republike Srpske uz sudjelovanje visokih dužnosnika iz Srbije u četvrtak su ponovo obilježili neustavni praznik 9. siječnja kao dan tog entiteta, a srpski premijer tom je prigodom obećao nastavak svake vrste potpore Beograda RS-u dok je Milorad Dodik ponovo prijetio secesijom.

Srpski premijer Đuro Macut sudjelovao je u Banjoj Luci na proslavi 9. siječnja kao dana Republike Srpske prkoseći činjenici da je obilježavanje tog datuma Ustavni sud BiH proglasio neustavnim.

RS je u govoru na svečanoj akademiji nazvao "našom kućom" pri čemu je tvrdio kako Srbija dosljedno poštuje Daytonski sporazum i BiH kao državu dva entiteta i tri konstitutivna naroda.

"Srbija će uvijek biti uz RS i narod koji ovdje živi", kazao je srpski premijer.

Ana Trišić Babić, koja obnaša dužnost privremene predsjednice RS nakon smjene Milorada Dodika, njega je označila legalnim predsjednikom "kojega su smijenili neprijatelji RS" pa je od nazočnih zatražila da pljeskom pozdrave Dodika što su oni i učinili.

Obilježavanju spornog datuma nazočio je i patrijarh Srpske pravoslavne crkve (SPC) Porfirije koji je na akademiji posebice spomenuo razvlaštenog Dodika kao "predsjednika" a osnutak RS označio je kao "božju volju".

Sam Dodik, iako je sada tek lider jedne političke stranke, dobio je status počasnog govornika pa je tu prigodu iskoristio kako bi ponovo poslao zapaljive političke poruke, veličajući osuđene ratne zločince poput Radovana Karadžića i Ratka Mladića za koje je kazao kako su pred Haaškim sudom "odgovarali bez krivnje".

Ustvrdio je kako je uzrok rata u BiH bio to što je "nespremnim" Srbima iz te zemlje bilo uskraćeno pravo da ostanu u Jugoslaviji.

"Mi nismo formirali Republiku Srpsku da ona bude dio BiH nego nezavisna država", kazao je Dodik potvrdivši kako je ta separatistička ideja i dalje njegova vodilja.

"Jedan narod", kazao je Dodik, "zaslužuje jednu državu i od te ideje nećemo odustati". Pojasnio je kako je kao ustupak za ukidanje američkih sankcija promijenio pristup "ali ne i cilj" a pri tom računa i na oslabljeni utjecaj Europske unije te se nada potpori američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Vlasti RS 9. siječnja obilježavaju kao dan entiteta u znak sjećanja na taj datum iz 1992. godine kada je dio zastupnika srpske nacionalnosti u tadašnjoj skupštini Socijalističke republike BiH proglasio tzv. republiku srpskog naroda u BiH koja je kasnije preimenovana u Srpsku republiku BiH odnosno današnju Republiku Srpsku.

Jednostrano i protuustavno proglašenje te tvorevine imao je za cilj zadržati BiH ili njene dijelove u sastavu "skraćene" Jugoslavije iz čijeg su sastava već izašle Slovenije i Hrvatska.

Ustavni sud BiH je u dva navrata presudio kako je obilježavanje 9. siječnja kao dana RS protuustavno jer se na taj način diskriminiraju Hrvati i Bošnjaci koji žive u tom entitetu u kojemu su tri narodna konstitutivna i moraju uživati jednaka prava.

Iz Ureda visokog predstavnika za BiH (OHR) u četvrtak su upozorili da obilježavanje 9. siječnja predstavlja jasno nepoštivanja obvezujućih presuda Ustavnog suda BiH.

"Nepoštivanje odluka Ustavnog suda može predstavljati kazneno djelo na temelju odredbi Kaznenog zakona BiH te je poduzimanje zakonom propisanih mjera u ovlasti tijela organa za provedbu zakona, posebno kada se radi o nositeljima javnih funkcija", stoji u priopćenju OHR-a.