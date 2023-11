Telefon koji nije prestao zvoniti više od 30 godina: "Upornost je ono što nas obilježava i ne odustajemo od rješavanja prijava"

Prvi servis namijenjen građanima za informacije i probleme vezane za okoliš i prirodu te njihovu zaštitu uspostavljen je još 1992. godine u okolišnoj udruzi Zelena akcija i nazvan je Zelenim telefonom.

Ubrzo su i druge udruge odlučile pokrenuti isti takav servis te je sedam godina kasnije osnovana Mreža Zelenih telefona, koja danas okuplja devet udruga, a to su Zelena Akcija iz Zagreba, Eko Pan iz Karlovca, Ekološko društvo Žmergo iz Opatije, Zelena Istra iz Pule, Sunce iz Splita, ZEO Nobilis iz Čakovca, Zeleni Osijek iz Osijeka, Eko Zadar iz Zadra i Krka iz Knina.

Svaki građanin Republike Hrvatske može prijaviti problem u okolišu ili zatražiti informaciju na broj 072 123 456. Aktivisti i volonteri zajedno s građanima pristupaju rješavanju problema, u suradnji s nadležnim institucijama, te zatim nadziru njihovo rješavanje.



Cilj Zelenih telefona, ističu u Zelenoj akciji, jest poticanje građana na aktivnije sudjelovanje u zaštiti okoliša i nadležnih institucija na učinkovitije rješavanje problema u okolišu. Kroz tri desetljeća rada u tome su zabilježili uspjehe, a da bi još pojednostavili postupak i privukli mlade odlučili su pokrenuti i Pametni Zeleni telefon.

"Zeleni detektiv uz mobilni objektiv"

Kako građani mogu postati "zeleni detektivi", koji su planovi i očekivanja te gdje je najveća mogućnost za promjenu, neka su od pitanja na koja je DNEVNIK.hr odgovore potražio od Jasne Šumanovac, jedne od radnica Zelene akcije koje su prve na liniji s građanima.

Što je Pametni Zeleni Telefon, koji je njegov cilj i kome je namijenjen?



Šumanovac: Pametni Zeleni telefon je novi alat za prijavljivanje okolišnih problema na Zeleni telefon Zelene akcije koji prijave građanki i građana zaprima već više od 31 godinu. Radi se zapravo o aplikaciji za mobitele preko koje se brže i preciznije mogu prijaviti uočeni okolišni problemi.

Cilj nam je bio približiti se mlađim generacijama, aktivirati ih i ohrabriti da nam prijave onečišćenja okoliša. Ono što nam je bilo osobito bitno je da se ostavi mogućnost slanja anonimnih prijava kako bismo građanke i građane zaštitili ako se radi o osjetljivim prijavama.



Koje su mogućnosti Pametnog Zelenog telefona i što očekujete?

Šumanovac: Mogućnosti su brojne, poput označivanja točne lokacije na karti, slanja fotografija, videozapisa i dokumenata, a sve u samo tri koraka. Očekujemo porast prijava jer je ta aplikacija zamišljena tako da se u trenutku uočenog onečišćenja ono može prijaviti putem aplikacije.

Kako je financirana aplikacija i koji su daljnji planovi, kao i je li povezana s Mrežom zelenih telefona i kakva je njezina budućnost?

Šumanovac: Aplikacija je financirana iz projekta Novi instrumenti suradnje s institucijama u pitanjima okoliša u Hrvatskoj kojeg provodimo s partnerskom organizacijom iz Njemačke UfU (Nezavisni institut za pitanja okoliša), a donator je Njemačka agencija za zaštitu okoliša (UBA).



Planovi su da se aplikacija nastavi razvijati ovisno o potrebama sadašnjih i budućih korisnika te da se u dogledno vrijeme proširi na Mrežu Zelenih telefona Hrvatske.

Prepoznaju li institucije, a ne samo građani Zeleni telefon – kako se mijenjala situacija kroz godine, tko najčešće prijavljuje i na što se prijave najviše odnose?

Šumanovac: Institucije prepoznaju Zeleni telefon jer je to servis koji u Zagrebu postoji 31 godinu, a Mreža Zelenih telefona oko 25 godina. U početku je trebalo proći vrijeme kako bi institucije prepoznale naš rad, za razliku od građanki i građana koji Zeleni telefon uvijek rado i koriste i prepoznaju. Najčešće prijavljuju osobe iznad 30, 35 godina, a zbog toga smo i radili aplikaciju kako bismo se približili mlađim generacijama.



Što se tiče prijavljivanih problema, Zeleni telefon ih svrstava u 13 kategorija - zagađenje vode, tla, zraka, sječa urbanog zelenila, šuma, nezakonita gradnja, zračenje, promet, buka, nehumano postupanje sa životinjama… ali od samog početka najviše prijava koje nam dolaze se odnose na nezakonito postupanje s otpadom.

Rješavaju li nadležni prijave, kako izgleda suradnja?

Šumanovac: U većoj mjeri se rješavaju, no postoje one prijave kada su u pitanju veliki zagađivači koje su teže rješive, no ni tu ne posustajemo.

Koje biste slučajeve izdvojili?

Šumanovac: Više tona opasnog otpada zabetoniranih u temelje zgrade poduzeća Karbon nova u Zaprešiću. Nezakonito iskopavanje šljunka u šumi u Ježdovcu te zatrpavanje ogromnih količina otpada u iskopine. Zagađenje potoka Gorjaka, tzv. Smrdljivka, od strane Plive i Kvasca u Brdovcu pored Zaprešića.

Bačve s Ininim opasnim otpadom u jezerima na Savici. Više tona otpadne plastike na prostoru bivše firme DIOKI na Žitnjaku, a koja je tamo ostala nakon što je poduzeće E-Kolektor, koje se bavilo prikupljanjem plastike za grad Zagreb, otišlo u stečaj. Magnolija, Varšavska…

Sve su to velika zagađenja i slučajevi od kojih smo neke uspjeli riješiti, a na nekima se radi već više od 20 godina, no upornost je ono što nas obilježava i ne odustajemo od rješavanja takvih prijava.

Koliko se kroz rad Zelenih telefona može vidjeti promjene u stavovima i mišljenjima o zaštiti okoliša, klimatskim promjenama i energetskoj tranziciji u Hrvatskoj?

Šumanovac: Vidimo po porastu prijava koje nam dolaze na Zeleni telefon, ali i po tome da nam dolaze i prijave koje su drugačije od onih prije recimo 30 godina, kada se vrlo malo pričalo o klimatskim promjenama.

Također, vidljiva je promjena da sve češće dobivamo upite poput "kome to mi sami možemo prijaviti", dakle i građani žele biti aktivniji i često sami rješavati određene probleme uz našu savjetodavnu pomoć.

Gdje vidite mogućnost za promjenu?

Šumanovac: U aktivnim građanima - to je proces, ali vidi se napredak.

Besplatna aplikacija Pametni Zeleni tefon se može besplatno skinuti s Google Play Storea i Apple App Store, a uz dodane nove funkcionalnosti sadrži i sve prijave iz povijesti.