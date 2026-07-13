USKOK istražuje legalizaciju vila na trasi, mještani poručuju: "Tuđman nas je zvao, a sad nam uzimaju djedovinu"

Glavni objekt "novog ulaza u Split" kineska kompanija dovršila je u manje od dvije godine. Spektakl je ipak bio gorko-sladak jer će pristupne ceste još pričekati.
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Lokalno stanovništvo već dulje prosvjeduje protiv odabrane dionice. Iznimka nije bila ni u ponedjeljak.
"Četvero djece imam, došla sam iz inozemstva. Tuđman nas je pozvao doma, a sad nam uzimaju djedovinu", poručila je jedna prosvjednica.
"Nije faza više da se može od nečega odustati. Ovo je projekt koji ima svoju dokumentaciju, ima svoj početak i kraj i mislim da je suludo o bilo čemu razgovarati, a najviše o tome da bi se ovaj projekt zaustavio", kazao je ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.
Probijen tunel Kozjak
Foto:
Dnevnik Nove TV
Sporno je deset vila izgrađenih na trasi.
"Neke su legalizirane, neke nisu legalizirane, neke su dograđivane. E sad oni koji se time trebaju bavit se bave. Sve će se to što smeta na trasi će se rušit", poručio je predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir.
Nevjerojatan podatak nakon toga iznio je čelni čovjek Kaštela.
"Legalizirani su objekti i tražila se suglasnost Hrvatskih cesta i Hrvatske ceste su dale suglasnost. Zašto i kako uistinu ne znam", poručio je gradonačelnik Denis Ivanović.
Dokumentaciju za legalizaciju počeo je češljati USKOK. Aktivisti su podnijeli niz tužbi.
Probijen tunel Kozjak
Foto:
Dnevnik Nove TV
"Kad se rade tako veliki projekti vi valorizirate nekoliko različitih varijanti da biste dobili najbolje rješenje i za okoliš i za ljude i za promet... Samo je netko došao i rekao - tu", poručila je Ivana Tadin iz Udruge Spasimo Kozjak i Kaštela.
"Mene će opet iznijeti s moje zemlje jer ja svoju djedovinu dat neću", poručio je Ivan Kovač iz iste udruge.
Ni na spoju u samim Kaštelima nije sve otkupljeno.
"Imamo još jedno sto parcela gdje trebamo ući, to se zove pod prisilom, policije i zaštitara da bi osigurali dokaz pravnog interesa i onda ide izvlaštenje po proceduri", kazao je Budimir iz Hrvatskih cesta.
Tunel i pristupne ceste trebale bi voditi na budući most Kaštela - Split. Ali za to još nije pokrenuta ni izmjena prostorne dokumentacije.