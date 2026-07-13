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Hajdukovci poslali dirljivu poruku malom Roku: "Čekamo te na Poljudu i svi smo uz tebe"

PišeDNEVNIK.hr, Sanja Vištica, 13. srpnja 2026. @ 19:58 komentari
Hajduk za Roka
Hajduk za Roka Foto: Dnevnik Nove TV
Igrači Hajduka poslali poruku Roku, dječaku koji se oporavlja u Klaićevoj.
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