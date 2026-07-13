Hajdukovci poslali dirljivu poruku malom Roku: "Čekamo te na Poljudu i svi smo uz tebe"

Roko je već dva mjeseca u Klaićevoj. Oporavlja se od posljedica strujnog udara. Bio je kritično, 80 posto tijela opečeno. Liječnici kažu da je on njihovo medicinsko čudo.

Hajduk za Roka Foto: Dnevnik Nove TV

Svakim danom je sve bolje, a kada smo ga pitali čemu se najviše veseli i što ga motivira nije dvojio.

"Pa evo ići na kupanje ako stignem i ići na utakmicu s prijateljima, sa svojom ekipom, ići gledat Hajduk i tako", rekao je Roko.

Hajduk za Roka Foto: Dnevnik Nove TV

Roko Foto: Dnevnik Nove TV

"Najviše čeka ići na utakmice Hajduka. Malo nam je bolji otkad je Livaja ostao u Hajduku. Malo nam je procvjetao", rekao je Božo, Rokov otac.

E pa u Hajduku su gledali naš Dnevnik i za Roka imaju poruku.

"Roko, prijatelju, želimo ti brz oporavak čekamo te na Poljudu i svi smo uz tebe", poručio mu je Marko Livaja, igrač Hajduka.

Marko Livaja, igrač Hajduka Foto: Dnevnik Nove TV

"Dragi Roko, ponosni smo na tebe, hrabar si i jak. Samo nastavi tako, podržavaj ti nas, mi ćemo tebe i vidimo se uskoro na Poljudu", rekao je Dario Melnjak, igrač Hajduka.

Dario Melnjak, igrač Hajduka Foto: Dnevnik Nove TV

"Roko, imenjače, svi smo uz tebe i drži se. Čekamo te ovdje na Poljudu", rekao je Roko Brajković, igrač Hajduka.

Roko Brajković, igrač Hajduka Foto: Dnevnik Nove TV

Nije tu kraj. Bili su pripremili još iznenađenja koja će Roka itekako razveseliti. Dječak je siguran da će Hajduk ove godine uzeti i titulu.

Još kad bi mu i tu želju ispunili, sreći kraja ne bilo.