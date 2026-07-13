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"Novi ulaz u Split"

FOTO Probijen tunel na jednom od najvećih infrastrukturnih projekata: "Ovo je povijesni trenutak"

PišeHina, 13. srpnja 2026. @ 14:42 komentari
Probijen tunel Kozjak - 9
Probijen tunel Kozjak - 9 Foto: Bozidar Vukicevic/Cropix
Tunel se gradi u sklopu projekta Novi ulaz u Split, no na trasi buduće ceste nalazi se i pet vila dok veliki dio zemljišta još nije otkupljen od privatnih vlasnika.
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