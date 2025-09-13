Majka Krunoslava Fehira o potvrđenoj optužnici u Beogradu: "Ako je nešto napravio, napravio je po naređenju Glavaša"

Potvrđena optužnica protiv Krunoslava Fehira, njegovom odvjetniku je znak da bi već idući mjesec moglo početi suđenje u Srbiji, a da bi potom mogla brzo i presuda, nada se - oslobađajuća.



"Tužilac je istragu otvorio i vodio da je bio pripadnik grupe koja je poticala na izvršenje ratnih zločina i genocida pozivajući se na grupu skraćeno B.O.B., odnosno Branimirova osječka bojna i to je čime će se baviti i sud", objašnjava Bojan Stanojlović, Fehirov odvjetnik.

"Teško mi je jer se optužnica ponovila na... U šoku sam, što da vam kažem? Prvo u šoku sam jer nisam vjerovala da će se ta optužnica produžiti jer se produžuje na jedno te isto. Nemaju nikakvih novih dokaza", žali se Ankica Fehir, majka uhićenog Krunoslava.

Ankica Fehir (Foto: DNEVNIK.hr)

Beogradsko tužiteljstvo informacije je imalo iz hrvatskih medija, dokumentaciju pak traži od hrvatskog pravosuđa. Fehir je bio krunski svjedok na suđenju Branimiru Glavašu i drugim optuženima za ratni zločin nad civilima u Osijeku prije 34 godine. Sad Srbija tereti Fehira zbog onog što je svjedočio.

Krunoslav Fehir - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Krunoslav Fehir - 2 Foto: DNEVNIK.hr

"Mi ćemo imati ozbiljne dokazne prijedloge i analizu predmeta s tvrdnjom da on niti je mogao da ima svijest i volju da postane pripadnik bilo kakve grupe sa 16 godina, da to nije kažnjivo kroz međunarodno pravo", govori odvjetnik Stanojlović.

Bojan Stanojlović Foto: DNEVNIK.hr

"Najbitnije rješenje je da se on vrati u Hrvatsku i ako smatraju da je kriv mada nije kriv jer on je ovdje oslobođen od svih optužnica. On je bio dijete. 16 godina. Ako je nešto napravio, napravio je po naređenju Branimira Glavaša", tvrdi Fehirova majka.

Fehir je već tri mjeseca u beogradskom istražnom zatvoru, određen mu je zbog opasnosti od bijega. Uhićen je na hrvatsko-srbijanskoj granici pod čudnim okolnostima.

"Znam da je stalno išao u Beograd. Ne mogu vjerovati da se to moglo njemu dogoditi", u nevjerici je Ankica.

Iščekuju idući tjedan i odluku o žalbi.

"On ima zdravstvene probleme, cistu na mozgu koja ga pritiska, tu smo radili preko suda i zatvora privatan pregled u klinici", navodi Fehirov odvjetnik.

Troškove liječenja kao i odvjetničke troškove podmirit će Hrvatska - najavili su.

Krunoslav Fehir - 3 Foto: DNEVNIK.hr



"Najvažnije nam je podržati gospodina Fehira kad govorimo o zdravlju i odvjetnik je organizirao određene aktivnosti u pogledu preegleda i liječenja i mi podržavamo sve te mjere koji oni provode", objasnio je ministar branitelja Tomo Medved.

Medved poručuje i da će hrvatskog branitelja Fehira zaštititi i podržati.