Ministar branitelja o optužnici protiv Fehira: "Tražimo načine kako pomoći"

Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved izjavio je u subotu da ocjena agencije Standard & Poor's za dugoročni kreditni rejting Hrvatske "A-", uz pozitivne izglede, predstavlja potvrdu važnosti političke stabilnosti i plana razvoja Hrvatske koji provodi Vlada.

"Potvrda je to ozbiljnog i jasno definiranog plana razvoja Republike Hrvatske, gospodarskog rasta i razvoja, a na poseban način potvrda je to važnosti političke stabilnosti kao osnove za snažniji gospodarski rast i razvoj", rekao je Medved u Jajcu na upit o kreditnome rejtingu Hrvatske kojega je potvrdio S&P.

Dodao je kako je ta ocjena i potvrda svih postignuća koji su ostvareni Republici Hrvatskoj u mandatu aktualne vlade, od povećanja broja zaposlenih, rasta BDP-a, povećanja plaća i mirovina.

"Dakle, i sama ova ocjena je važna za standard života naših građana, a to je u bitnome najvažnija naša misija – da naši građani u Republici Hrvatskoj imaju još kvalitetniji život", istaknuo je Medved.

Agencija Standard & Poor's potvrdila je u petak dugoročni kreditni rejting Hrvatske "A-", uz pozitivne izglede, istaknuvši otporan rast gospodarstva, uz snažne fiskalne pokazatelje i potporu članstva u eurozoni.

Osvrnuo se na optužnicu

Na upit novinara o podizanju optužnice protiv Krunislava Fehira, hrvatskog branitelja koji se nalazi u beogradskom pritvoru koji je bio krunski svjedok u slučaju Branimira Glavaša, Medved je izjavio kako će Vlada Hrvatske dati punu potporu njegovoj obrani.

"Naravno da smo u stalnoj suradnji s našim veleposlanikom i pravnim zastupnikom gospodina Fehira, te tražimo načine kako pomoći. Jasno je, kada je u pitanju hrvatski branitelj, Vlada Republike Hrvatske uvijek je tu i uvijek će nastojati pomoći", rekao je Medved.

Fehir je u Srbiji ovoga tjedna optužen za ratne zločine. Uhićen na hrvatsko-srbijanskoj granici u lipnju, nakon što je ranije više puta putovao u Srbiju bez problema.