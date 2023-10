VIDEO Branimir Glavaš osuđen na sedam godina za ratni zločin, vulgarno se obrušio na suca: "Sramite se! Nabijem vas na ku*ac"

U ponovljenom suđenju Branimir Glavaš i suoptuženici proglašeni su krivima za ratni zločin nad osječkim Srbima 1991. u slučajevima garaža i selotejp.

Za ubojstvo civila, šest muškaraca i jedne žene, ubijanje i nečovječno postupanje prema srpskim civilima Branimir Glavaš dobio je sedam godina zatvora, Gordana Getoš Magdić četiri, Zdravko Dragić i Dino Kontić po tri godine.

Dražen Kevrić je pojasnio kako je Glavaš već odslužio 5 godina, dva mjeseca i 27 dana zatvora, pa je Ustavni sud ranije odlučio da nema potrebe za određivanje obveznog istražnog zatvora.

Nakon presude, koju Branimir Glavaš nije htio do kraja ni poslušati, već je uz psovke upućene sucu izišao, ispred sudnice se obratio medijima.

"Zagrebački odvjetnici koji poznaju suca rekli su mi da je to jedno govno koje nema petlje, sluga režima i da ne očekujem ništa... Nabijem ga na ku*ac. Njega i ovaj sud. Idemo dalje, ratovat ćemo i žaliti se", rekao je, a na pitanje planira li napustiti Hrvatsku, rekao je da će putovati kao slobodan građanin.

"Ja neću više dana biti zatvoren. To je farsa za javnost, predstava za režim, predstava za međunarodnu zajednicu i ne opterećuje me. Ovo je politički montiran proces. Ovaj će slugan isto sutra postati predsjednik županijskog suda ili otići u visoki kazneni sud. Gdje je Horvatović završio? Sedam dana nakon što me osudio, prvi put je postao šef kaznenog odjela", komentirao je Glavaš.

"Koliko sam čuo, sudac Kevrić je opet nekakvom pravnom vratolomijom odlučio državnom odvjetništvu dati pravo žalbe na to rješenje, pa me ne bi čudilo ni da visoki kazneni sud pod presjedanjem suca Horvatovića to riješenje preinači pa da Branimir Glavaš za koji dan i završi u istražnom zatvoru jer me kod ovog suda više ništa ne može iznenadit", rekao je nakon presude odvjetnik Filip Glavaš.

"Ukoliko bude doneseno pisano rješenje, onda ćemo odlučiti o žalbi, s obzirom na upravo tu odluku Ustavnog suda", rekao je tužitelj Robert Petrovečki.

Negirali krivnju

Glavaš i njegovi suoptuženici ponovili su sredinom siječnja ove godine na zagrebačkom Županijskom sudu da nisu krivi za ratni zločin nad osječkim Srbima 1991. u slučajevima za koje je optužnica izmijenjena zbog smrti dvojice optuženika - Ivice Krnjaka i Tihomira Valentića.

Uz Glavaša, krivnju za ratni zločin odbacili su Dino Kontić, Zdravko Dražić i Gordana Getoš Magdić, kojoj je sud odbacio prijedlog za izdvajanje njezina iskaza iz osječke policije kao nezakonitog dokaza.

Glavaš se oglasio na Facebooku

Uoči izricanja nepravomoćne presude u ponovljenom suđenju Branimir Glavaš oglasio se na svom profilu na društvenoj mreži Facebook. Objavio je izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika kojom bivši glavni tajnik HDZ-a Ivan Jarnjak potvrđuje da je Vladimir Šeks navodno napisao podlogu za kaznenu prijavu protiv Glavaša.

"Sova nakon 60-godina napokon očerupana!

Šeks, Jarnjaku: Pusti me na miru radim nešto!

Jarnjak, Šeksu: Što radiš?

Šeks, Jarnjaku: Pišem podlogu za kaznenu prijavu protiv Glavaša, po nalogu Sanadera!…

Jarnjak, Šeksu: Kako te nije sram, to radiš prijatelju koji ti je između ostalog, sahranio sina?" napisao je Glavaš uz priložene dokumente.

Prvi sudski proces

Ovo je drugi put da se vodi sudski proces protiv Glavaša i njegovih suokrivljenika. Prvu presudu, kojom je Glavaš bio proglašen krivim, srušio je 2015. Ustavni sud. U presudi je utvrđeno da je primijenjena Ženevska konvencija o zaštiti žrtava nemeđunarodnih oružanih sukoba, a budući da je Hrvatska međunarodno priznata u listopadu 1991., trebala je biti primijenjena Ženevska konvencija koja se odnosi na ratove među državama.

Svih šestero optuženika s početka procesa u svibnju 2009. Županijski sud u Zagreb proglasio je krivima. Glavaš je dobio deset godina zatvora, no kasnije mu je Vrhovni sud RH tu kaznu ublažio na osam godina. Ublažene su kazne i suoptuženicima.

Glavaš je svoju osudu većinom odslužio u BiH, koja je preuzela izvršenja kazne od Hrvatske. Ponovljeni postupak započeo je 2017. Na presudu u petak i okrivljenici i tužiteljstvo imaju pravo uložiti žalbe o kojima će odlučivati Visoki kazneni sud.

Ponovljeno suđenje

U ponovljenom suđenju moralo se razjasniti i je li jedna od žrtava - Nikola Vasić - bio civil. Glavaš je od početka tvrdio da Vasić nije bio civilna žrtva rata pozivajući se na postupak koji je 1992. protiv Vasića pokrenulo Vojno tužiteljstvo u Osijeku zbog kaznenog djela pripremanja oružane pobune.

Zagrebačko Županijsko državno odvjetništvo odbacilo je u listopadu 2021. kaznenu prijavu koju je Glavaš podnio protiv nekadašnjeg krunskog svjedoka Krunoslava Fehira zbog ubojstva Čedomira Vučkovića u Osijeku u kolovozu 1991. godine.

Fehir je tijekom prvog suđenja Glavašu bio krunski svjedok tužiteljstva s obzirom na to da je u dobi od 16 godina u kolovozu 1991. kao pripadnik tzv. Prištapske bojne, među ostalim, bio svjedokom mučenja Čedomira Vučkovića, kojega su tjerali da pije kiselinu iz akumulatora u jednoj od garaža tadašnjeg Sekretarijata za narodnu obranu u centru Osijeka.

Na ponovljenom suđenju Fehir više nije imao status krunskog, nego običnog svjedoka, a Glavaš njegovo svjedočenje smatra lažnim. Štoviše, upravo njega smatra odgovornim za Vučkovićevo ubojstvo, zbog čega ga je i prijavio, a prijavu je potkrijepio i nalazom sudskomedicinskog vještaka Đorđa Alempijevića iz Beograda, koji je ustvrdio da su za Vučkovića kobni bili hici koje je u njega ispalio Fehir, a ne ispijena kiselina.