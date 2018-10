Šef kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić komentirao je inzistiranje oporbe za osnivanjem istražnog povjerenstva u vezi s aferom SMS te vjeruje li stranačkom kolegi Milijanu Brkiću kad je riječ o tome.

"Nisam rekao da sam protiv istražnog povjerenstva koje će progovoriti i pokušati istražiti okolnosti curenja informacija i zlouporabe tajnih službi, rekao sam da nije moguće osigurati istražno povjerenstvo za neki postupak o kojem se vodi sudski postupak. Mi nemamo problema s istražnim povjerenstvom, ali taj uradak iz oporbe još nije došao do nas. Ako je on temeljen na medijskim napisima, insinuacijama, pretpostavkama, onda mi očekujemo da obuhvati malo šire informacije", naglasio je Bačić.

Predsjednik kluba zastupnika HDZ-a dodao je kako povjerenstva dosad nisu postigla nikakve uspjehe, osim promocije pojedinih političara.

Na upit vjeruje li Milijanu Brkiću, koji kaže za sve u aferi SMS da je to samo širenje dezinformacija, Bačić kaže da bi to dosad bilo rečeno, no ipak je komentirao i "što ako".

"Ako bi se utvrdilo da su to istine, to u svakom slučaju mijenja njegovu situaciju. Kad bi se pokazale točnima, ove optužbe koje se javljaju u medijima, to bi u značajnoj mjeri promijenilo njegovu poziciju", rekao je Bačić.