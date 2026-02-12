VIDEO Akcija USKOK-a i policije u više gradova: Procurilo tko je uhićen

Uhićenja i hitne dokazne radnje, koje su u tijeku, po nalogu USKOK-a, provodi PNUSKOK na području Nove Gradiške, Slavonskog Broda i Zagreba, i to u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile korupcijska kaznena djela.

Nakon ispitivanja osumnjičenika USKOK će odlučiti o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju, o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.

Među uhićenima je gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić, i to zbog, kako neslužbeno doznaje Index, sumnje da je tražio mito od ugostitelja s područja Nove Gradiške, koje mu oni, prema zasad dostupnim informacijama, nisu dali.

Sumnja se, prema neslužbenim informacija, i da je pogodovao pri davanju u zakup zemljišta u gradu: zakupnina je bila povoljna – poduzetnici koji su ih dobili davali su Grgićevoj firmi da ondje realizira svoje projekte, a istražitelji vjeruju da imaju dokaze i da je Grgić uzeo donaciju za kampanju te zauzvrat osigurao dobivanje posla.

Prema pisanju lokalnog portala 035, koji je snimio uhićenje, policija je u četvrtak ujutro ušla u službene prostorije Grada Nove Gradiške, a policijska vozila viđena su i ispred zgrade Turističke zajednice te pred domovima pojedinih djelatnika Gradske uprave, kao i ispred kuće gradonačelnika Vinka Grgića.