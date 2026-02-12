Tko je uhićeni gradonačelnik? Biran je tri puta, organizirali mu skup podrške, poznat i po velebnoj vili i neprepričljivom vjenčanom spotu

Vinko Grgić, gradonačelnik Nove Gradiške, među uhićenima je u jutrošnjoj akciji USKOK-a.

Prema pisanju lokalnog portala 035, rano jutros policija je ušla u službene prostorije Grada Nove Gradiške, a policijska vozila viđena su i ispred zgrade Turističke zajednice te pred domovima pojedinih djelatnika Gradske uprave, kao i ispred kuće gradonačelnika.

Index neslužbeno doznaje da je Grgić uhićen zbog sumnje da je tražio mito od ugostitelja s područja Nove Gradiške. Oni mu, prema zasad dostupnim informacijama, mito nisu dali.

Sumnja se i da je pogodovao pri davanju u zakup zemljišta u gradu. Zakupnina je bila povoljna, a poduzetnici koji su ih dobili davali su Grgićevoj firmi da ondje realizira svoje projekte.

Istražitelji vjeruju kako imaju dokaze i da je Grgić uzeo mito, točnije donaciju za kampanju, a zauzvrat osigurao dobivanje posla.

Uhićenje zbog afere Janaf

To Grgiću nije prvo uhićenje, ali unatoč tomu, ovo mu je treći mandat kao gradonačelniku toga slavonskog grada.

Grgić, bivši SDP-ovac, poznat je po optužnici Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO), koji ga u jednom od krakova afere Janaf tereti za zlouporabe povezane s europskim novcem.

Gradonačelnik je na početku suđenja na Županijskom sudu u Zagrebu odbacio krivnju.

Prema optužnici, Grgić je u dva navrata od poduzetnika Kreše Peteka primio po 15.000 eura mita kako bi, tvrdi EPPO, manipulirao postupcima javne nabave i osigurao da poslove na dvama građevinskim projektima dobiju tvrtke povezane s Petekom.

Nakon uhićenja izašao je iz SDP-a, no na lokalnim izborima ponovno je izabran za gradonačelnika Nove Gradiške kao nezavisni kandidat.

U istom predmetu optuženi su i bivši gradonačelnik Velike Gorice Dražen Barišić, Siniša Klobučar i Ljubomir Perušić, koji su također na početku suđenja zanijekali krivnju. Predmet je EPPO preuzeo od Uskoka, a obuhvaća ukupno deset okrivljenika.

Vinko Grgić Foto: Goran Mehkek / CROPIX

Bazen i video vjenčanja

Godine 2020. kada se dogodilo uhićenje u vezi ovog slučaja u javnosti su se pojavili izvještaji o impresivnoj imovini tada SDP-ova zastupnika.

Na popisu je dominirala velebna vila u Novoj Gradišci, koja prema prilično skromnoj procjeni koju je Grgić unio u imovinsku karticu vrijedi 1,5 milijuna kuna. Riječ je o zgradi neto površine 307 kvadrata, koja s okućnicom ima 3464 četvorna metra.

Vilu smo mogli vidjeti i u videozapisu, uoči vjenčanja Vinka Grgića. Upravo ta snimka najplastičnije dočarava kako izgleda život u vili koja je tada poslužila kao kulisa romantične priče.

Video je montiran u formi svadbenog spota. U uvodnim kadrovima Grgić dolazi pred kuću, gdje ga dočekuje zaručnica u vjenčanici. Slijede scene intimne atmosfere: ples kroz prostrane prostorije, poljupci i razmjena pogleda.

U nastavku se radnja seli prema bazenu smještenom ispod vile. Par ondje sjedi uz vodu, opušteno uranjajući noge i gledajući u daljinu. Završni kadar prikazuje ih na skuteru kojim obilaze imanje, uz Stingovu pjesmu "Fields of Gold".

Vinko Grgić je i afirmirani arhitekt s projektima u Hrvatskoj i inozemstvu. Vlasnik je arhitektonskog ureda, koji je osnovao 1996. godine, a diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu 1997., nakon školovanja u novogradiškom MIOC-u. Bio je i dragovoljac Domovinskog rata.

Potpisuje niz zapaženih projekata, među kojima su Colosseum u Slavonskom Brodu, Planet obuće u Zagrebu te stambeno naselje Kamenarka. Sudjelovao je u projektima vezanima za Olimpijske igre u Torinu, kao i na rekonstrukciji Poljuda i projektu stadiona Rujevica u suradnji s akademikom Borisom Magašem. Godine 2007. pobijedio je na međunarodnom natječaju za stadion FK Sloboda Tušanj u Tuzli.

Za gradonačelnika Nove Gradiške izabran je u prvom krugu 2017. i 2021., a u siječnju 2021. napustio je SDP. Prošle godine također je uvjerljivo pobijedio na lokalnim izborima.

U rujnu 2020. godine u centru Nove Gradiške organiziran je prosvjed potpore za tada uhićenog Grgića. ʺDragi Vinko, vrati se doma, skuhali smo ti paštašutuʺ, bila je jedna od poruka sa skupa jer je Grgić zbog afere Janaf završio u Remetincu.